Garanti BBVA ve A101 Anlaştı ve Bir İlke İmza Atıldı! Anında Kredi!

Garanti BBVA ve A101 anlaşmaya vardı ve imzalanan yeni bir kampanya ile daha önce yapılmamış bir fırsat kampanyasının temelleri atıldı. Alışveriş yapacaklar için özel olarak anında 10 bin TL alışveriş kredisi verilecektir.

Garanti BBVA son zamanlarda yapmış olduğu kredi kampanyalarının kapsamını genişletmeye devam etmektedir. Banka tarafından anlaşmalı kapsamda olan iş yerleri ile e-ticaret sitelerinde kullanmak üzere alışveriş kredi imkanı sunulmaktadır. Kredinin tutarı ise yapılan alışveriş tutarına göre değişkenlik göstermektedir. Alışveriş yapacak olan kişiye, anlaşmalı ticaret sitesi ile bankanın inisiyatifine göre 750 lira ila 30 bin TL arasında değişmekte olan bu kampanya merakla beklenmekteydi.

GARANTİ BANKASI, ALIŞVERİŞ YAPACAK KİŞİLERE ÖZEL ALIŞVERİŞ KREDİSİ KAMPANYASINI BAŞLATTI

Ülkemizde alınan özel bazı kararlar ile beraber elektronik ürünler de dahil olmak kaydıyla pek çok ürün satışı kredi kartı taksit uygulaması ile yapılmamaktadır. Ancak fiyatı yüksek olan ürünleri taksit imkanı olmadan almak imkansız bir hale gelmiştir. Bu durum üzerine bankalar harekete geçti ve çeşitli alışveriş kredi kampanyasını açıkladı. Bu kampanyalar arasında en çok dikkat çeken kampanya ise Garanti BBVA tarafından sunulan kampanya oldu.

GARANTİ BANKASI, ALIŞVERİŞ ADRESLERİNİ GENİŞLETTİ VE DE A101 İLE ANLAŞMAYA VARDI

Ekonomik sıkıntı yaşayan kişi ve aile sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Temel gıda ve market alışverişlerini yapmak ise enflasyon oranları nedeni ile alım gücü giderek düşmektedir. Garanti Bankası bu konuda attığı son adımla beraber alışveriş kredisi kampanyasını başlattı ve bir nebze olsun rahatlık sağlamıştır. Bu kampanyada farklı detaylara da alan açılmıştır. A101 ile düzenlenen bir protokol anlaşması ile mağazada bulunan elektronik, mobil cihaz, giyim ve de beyaz eşyaya yönelik ürünlerden alışveriş yapılması durumunda alışveriş kredisi kullanma imkanı sağlanacaktır.

Banka tarafından verilen bilgiye göre alışveriş kredisi, normal market ürünleri, alışverişleri ve de market ürünlerini kapsama alınmayacaktır. Banka tarafından yapılan taksitlendirme seçeneği ile beraber yüksek tutarlara sahip olan ürün grupları için kullanım imkanı sağlanacaktır. Bankanın şimdiye kadar planladığı ve hayata geçirdiği alışveriş kredisine yönelik anlaşma yaptığı marka ve mağaza sayısının giderek artış gösterdiği ifade edilmektedir.