Akbank'tan Sıfır Faiz Kampanyası! Nakit Avans Çekene Faiz Yok!

Akbank düzenlemekte olduğu kredi kampanyalarına ses getiren bir yeni kampanya daha ekleyerek gündeme oturdu. Son dönemlerde nakit avans kullanan müşterilerinden geri ödeme için faiz alınmayacağı açıklaması yapıldı.

Akbank özel bankalar arasında en çok tercih edilen bu nedenle de müşteri portföyü en geniş bankalar arasında yer almaktadır. Bu ününü devam ettirmek isteyen Akbank, harekete geçti. Her yaş grubundan olan müşteri kitlesini yakalamak ve genişletmek isterken özellikle de gençler için düzenlenen kampanyalarla birlikte şimdiden büyük heyecana ve ilgiye neden olmuştu.

Akbank, genç müşteri için FAV isimli gençlik kulübünün tanıtımını yapmıştır. Bu kulüple beraber gençlerin nakit ihtiyaçları gözetilmektedir. 26 yaştan küçük olan üniversite öğrencilerine yönelik faizsiz bir nakit süreci başlattı. Öğrencilere son derece faydalı olacak olan bu kampanya oldukça ses getirmektedir.

AKBANK HAFTA SONU FAİZ UYGULAMIYOR!

Akbank FAV kulüp kampanyası kapsamında nakit avans kullanacak olan gençler için adım attı ve de tüm faizleri ortadan kaldırmıştır. Faizsiz hafta sonu uygulamasıyla birlikte, nakit avans veya artı para limiti kullanan gençler, hafta sonu harçlıksız kalmayacaklar. Hafta sonu kullanılan nakit avans işlemleri için banka, faiz almayacak bu sayede gençler de faiz oranlarını düşünmek zorunda kalmayacaktır.

26 yaşını doldurmamış ve de üniversite öğrencisi olan banka müşterileri Akbank tarafından sunulmakta olan faizsiz nakit avans ile artı para uygulamasından bekleme ya da şart olmadan faydalanabileceklerdir. Ancak gençlere sunulan taksitli artı para ya da nakit avans kullanımı söz konusu bu kampanyaya dahil değildir.

AKBANK FAV’LI OLMAK İÇİN

Banka tarafından müşterilerin sağlaması gereken şartlar, yerine getirilmesi ile faizsiz nakit avans kampanyası geçerli olmaktadır. Akbank müşterilerinin de faizsiz nakit avans kampanyasından faydalanmaları için FAV kulübüne katılmaları ya da üye olmaları gereklidir. Akbank’ın Mobil uygulaması ile beraber FAV kulübü uygulaması yükleyerek sisteme katılmak mümkündür. Uygulama üzerinde bulunan kampanyalar sekmesi ile beraber Akbank FAV kulübüne katılım göstermek gereklidir.

Akbank tarafından oluşturulan FAV kulüp, para çekme, gönderme ya da ortak ATM’lerden işlem yapma gibi birçok konuda avantajlar sunmaktadır.