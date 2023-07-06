Son dakika haberine göre, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank, yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, vatandaşlar 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. İkili kredi adı verilen bu kampanya, ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisini bir arada sunmayı hedeflemektedir.

Garanti Bankası, QNB Finansbank ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen bireysel müşterilerin, banka kredi puanlarının 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası, Finansbank veya Akbank'a başvurarak işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte ikili kredi için başvuruda bulunabilirler. Sigortalı çalışanlar ve emekliler, bu kredi kampanyasına katılarak onaylanan kredileri istedikleri zaman hesaplarına alabilirler. Başvurular, Garanti Bankası şubelerine giderek yapıldıktan sonra banka yetkilileri tarafından değerlendirilir ve müşterilere sunulur.

QNB Finansbank ve Akbank üzerinden ikili kredi kampanyasına başvurmak isteyen vatandaşlar da borç kapatma kredisi kullanacakları için en yakın banka şubelerine kimlikleriyle birlikte başvuruda bulunabilirler.

Eğer sadece ihtiyaç kredisi almak isteyenler QNB Finansbank'a başvurmak istiyorlarsa, TC kimlik numaralarını 50 30 numarasına göndererek "kredi" yazıp boşluk bırakarak kimlik numaralarını 44 25 numarasına göndererek Akbank'a başvuruda bulunabilirler. Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Akbank tarafından başlatılan bu ikili kredi kampanyası, vatandaşlara ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi imkanını sunmaktadır. Bu kampanyadan faydalanmak için başvuruda bulunacak olan müşterilerin belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Başvurular banka şubeleri aracılığıyla veya belirtilen yöntemlerle gerçekleştirilebilir.