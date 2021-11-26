Garanti BBVA Müşterilerine 5000 TL Veriyor, Son Dakika Bankadan Açıklama Geldi

Garanti BBVA Müşterilerine 5000 TL Veriyor. Garanti BBVA bankası alışveriş yapmayı seven müşterilerine kampanyalar sağlıyor. Son dönemde özellikle Kasım ayında çılgın Cuma fırsatları kapsamında yapılan alışveriş çılgınlığıyla beraber banka müşterilerinin alışveriş harcamaları artmış durumda. Bankalar alışveriş çılgınlığıyla beraber artan rekabetle beraber müşteri çekmek için alışveriş yapmayı sevenlere bazı kampanyalar yapıyor. Bu kapsamda Garanti BBVA alışveriş yapmayı seven müşterilerine 5000 TL promosyon veriyor. Garanti BBVA müşterilerine görülmemiş bir fırsat sunmakta.

Garanti BBVA Bazı Müşterilerine 5000 TL Veriyor

Trendyol alışveriş fırsatlarının başladığı kasım ayında Garanti BBVA müşterilerine 3 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden herhangi bir faturasına yeni ödeme talimatı veren müşterilerine 5000 TL tutarında 50 adet hediye çekinden birini kazanma fırsatı sunuyor. Kampanya döneminde Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden en az bir faturasına ödeme talimatı veren müşterilerine 1 çekiliş hakkı tanıyor. Kampanyaya katılan her yeni ödeme talimatı veren müşterinin 1 hakkı bulunuyor.

Eğer kampanya döneminden önce Garanti BBVA bankasında ödeme talimatı bulunan müşteriler Garanti BBVA’nın hediye çeki kampanyasından yararlanmak istiyorlarsa ödeme talimatlarını iptal ederek kampanya dönemi içerisinde yeniden bankaya fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda kampanyaya dahil olabilirler. Ad soyad veya herhangi bir istenen müşteri bilgisi eksik olan müşteriler kampanyadan faydalanamıyorlar. Kampanya şartlarını karşılayan müşteriler ödeme talimatı verdikten sonra 2 gün içerisinde Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden kampanya haklarını gözlemleyebilirler. Garanti BBVA hediye çeki kampanyasından yararlanmak oldukça kolay.

Trendyol Alışveriş Fırsatları Heyecanı Garanti BBVA İle Katlanıyor

Kasım ayında başlayan Trendyol indirim dönemleri Garanti BBVA bankasının 50 adet 5000 TL tutarındaki hediye çekiyle beraber artıyor. 5000 TL değerinde hediye çeki kazanan Garanti BBVA müşterileri hediye çeklerini Trendyol hesapları üzerinden harcayabiliyorlar. Trendyol hediye çeki kazanan müşteriler Trendyol web sitesine üye olarak ya da Trendyol Mobil uygulamasını mobil cihazlarına indirerek üye olduktan sonra hesabım bölümündeki Trendyol cüzdan bölümünün oluşturulması şartıyla kullanılabiliyor. Hediye çekleri altın, dijital ürün ve cep telefonları hariç olmak üzere Trendyol Butik kategorilerinde kullanılabiliyor. Çekiliş 24.12.2021 tarihinde saat 11.00’da gerçekleştirilecek olup sonuçların 29.12.2021 tarihinde Türkiye Gazetesi’nde yayınlanacağı müşterilere duyuruldu.