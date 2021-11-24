Cumhurbaşkanı Asgari Ücret Ne Kadar Olacak Söyledi, 2022 Asgari Ücret Net Rakam Belli Oldu

2021 Ocak ayı verilerine göre Türkiye’de asgari ücret alan kişi sayısı 12 milyon 589 bin 820 kişi olarak açıklanmıştır. Ülkenin büyük bir çoğunluğunu oluşturan, asgari ücretle çalışan bu kesim içerisine giren vatandaşlar haliyle 2022’de asgari ücrete ne kadar zam geldiğini merak ediyor. Asgari ücrette nasıl senaryolar bekleniyor? Asgari ücret ne kadar olacak? gibi soruların cevabını bu haber yazısında net bir şekilde bulabileceksiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2021’nin son çeyreğinde açıklamış olduğu verilere göre milyonlarca asgari ücretli vatandaş, asgari ücrete ne kadar zaman geleceğini hesaplamaya başlamış durumda. Ancak unutulmaması gereken bir diğer unsur, bitmemiş bir kasım ayı bilançosunun ve aralık ayı bilançosunun bulunmasıdır. Özellikle son birkaç haftadır dengesiz bir şekilde artan döviz kuru ve onu takip eden artan enflasyon gündemde olan asgari ücret zam hesaplamalarını ve asgari ücret senaryolarını değiştirebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar ve memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ile alakalı komisyon talebinde bulunmuştu. EYT ve ek göstergelerin kasım ayı ekonomik gündemini meşgul etmesi ve artan enflasyon sebebiyle asgari ücret konusunun konuşulması, aralık ayının ilk haftasına ertelendi. Enflasyonun giderek artması ve yine enflasyonun son çeyrek tahminlerine uymaması, asgari ücretin aralık ayı enflasyonuna göre ayarlanacağını net bir şekilde ifade etmekte. Asgari ücret çalışmalarıyla ilgilenen kurumlar, %25’lik artış olacağına dair açıklamalar yapsa da tahmin edilen aralık ayı enflasyonuna göre bu artış %35 seviyelerine kadar çıkabilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanının, asgari ücretli çalışan vatandaşlara enflasyon altında ezilmeyecekleri bir zaman getireceklerine dair sözleri, zam konusundaki beklentileri oldukça arttırmış durumda. Zam tahminlerinin %25-%30-%35 aralığında olması, çeşitli hesaplamaları da beraberinde getirmektedir. Enflasyon konusunda çalışma yapan diğer kurumlar her ne kadar net asgari ücretin 5 bin TL olması gerektiğini söylese de Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre net 2825 TL olan asgari ücretin, en fazla %30’luk bir artış yaşayacağı tahmin ediliyor. %30’luk bir artışın yaşanması durumunda brüt 3577 TL, net 2825 TL olan asgari ücretin, 2020 yılında brüt 4650 TL, net asgari ücretin 3673 TL olacağını gösteriyor.