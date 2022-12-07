Garanti BBVA, HSBC, Odeabank, Ziraat Bankkart, Garanti Genç Bonus,  İş Bankası Kredi Kartı Alacaklara Müjdeli Haber!

Acil nakit ihtiyacı bulunanlar faizsiz teklifleri günümüzde daha çok tercih ediyor. Bu durum sayesinde alınan anapara tekrar borç bitiminde ödenmiş olunuyor. Üzerine ek bir faiz uygulaması yapılmadan fazladan para ödenmemiş olunuyor. Hem taksitli olarak sunulan bu fırsatlar hem de faizsiz olarak sunulduğunda müşterileri daha çok cezbediyor. Bankalar belirli aralıklarla yaptıkları kampanyalarla nakit avans fırsatını faizsiz olarak sağlıyor.

Kampanya dönemi dışında kişi isterse yine taksitli nakit avans kullanabiliyor. Fakat bankanın belirlediği düşük bir faiz oranı geçerli oluyor. Garanti BBVA Bonus kartı kullanıcıları kredi kartı limitine bakılarak 12 ay taksit fırsatı ile nakit avansı kullanımı sağlayabiliyor. Sunduğu kredi kartı teklifleri belirli dönemlerde yapılan alışverişleri cazip teklifler alınabilmesi için büyük avantaj oluşturuyor.

Giyim, aksesuar, gıda başta olmak üzere pek çok sektörde yapılan alışveriş tutarı kadar nakit iade kazanmak bile mümkün hale gelebiliyor. Yıl içerisinde yapılan kampanyalarla kazanılan Bonus para tutarı 18.000 TL'yi aşabiliyor. Tüm bu süreçte sadece banka müşterileri değil çalışanlar, emekliler, KOBİ'ler, esnaf, işçi ve işverenler pek çok kategoride faaliyette bulunan kişilerin elde edebilecekleri avantajlar katlanarak devam ediyor.

HSBC Advance Kredi Kartı Kampanyası

Günümüzde standartlarında harcamalara özel sunulan indirimlerde avantaj sağlayan HSBC advance kredi kartı başvuruları sürüyor. Yıllık 216 TL aidat ücreti ödeyerek bankanın sunduğu internet alışverişine indirim fırsatından anında faydalanılabilir. Hafta sonlarında aile ile yapılan geziler sonrası restoran harcamalarında yüzde 10’a kadar indirimde sunuluyor. Yapılacak tüm alışverişler o anda ya da daha sonradan ücretsiz olarak ek 4 aya kadar taksitlendirilebilir.

Odeabank Bank’o Kredi Kartı Kampanyası

Avantajlı fırsatları ile ön plana çıkan bankalar arasında yer alan Odeabank bank'o kart ile yıllık aidat ücreti ödemeden sunulan farklı tekliflerden yararlanabilme kampanyasını duyurdu. Kredi kartı kullanıcıları düşük faiz oranları ile taksitli nakit avans talebinde bulunabiliyor. Banka kredi kartı kullanılarak talep edilecek ek kartlar ile hem banka müşterisi hem de yakınları sunulan fırsatlardan faydalanmaya devam edebiliyor.

Ziraat Bankası Bank Kart Kampanyası

Ziraat Bankası banka kartı kullanıcıları için özel bir uygulama başlattı. Yıllık kart aidatı ücreti ödenmeden rahatlıkla sunulan kampanyadan faydalanılabiliyor. Yıl boyunca sunulan avantajlara Aralık ayına özel yenisi daha eklendi. Öğrencilerin laptop, çalışanların tablet ihtiyaçlarını vatan bilgisayardan giderildiğinde ek 500 TL indirim sunuluyor. Araç sahipleri Ziraat bankkart ile alışveriş yaptığında indirim fırsatından faydalanabiliyor. Akaryakıt harcamaları günümüzde gittikçe masraflı hale gelmeye başlıyor. Buna bir son verebilmek için banka kampanyaları da destekleyici fırsatlar sunuyor. Ziraat Bankası bankkart kullanıcıları akaryakıt harcamalarını 75 TL indirimli olarak yapabiliyor. Özellikle tatil dönemlerinde yurtiçi ve yurt dışı uçuşlarda havayolu firmalarına ait bilet alım sürecinde Ziraat Bankası banka kartı değerlendirildiğinde 100 TL ek bankkart lira kazandırıyor. İndirimli alışveriş fırsatı birden fazla kategoride Ziraat Bankası banka kartı ile değerlendirilebilir.

Garanti BBVA Bonus Genç Kredi Kartı Kampanyası

Garanti BBVA gençlere özel yeni kampanyasını duyurdu. Bonus genç kredi kartı sahipleri 50 TL'ye kadar Bonus ödülü kazanabiliyor. Yıllık ücret ödemeden sunulan bu fırsat 18 ile 25 yaş aralığındaki tüm genç kategorisindeki bireyler için geçerli oluyor. İstendiğinde kart kullanım döneminde ekstra atlatma özelliği sayesinde var olan borç bir ay sonra ödenmeye başlanabilir. Genç Bonus Kart sahipleri Aralık ayında yapacakları harcamaya 1 ay erteleterek Şubat ayında yapmaya başlayabiliyor. Bonus Genç Kart kullanıcıları kafe veya restoranda yapacakları harcamalardan ise toplamda 75 TL Bonus kazanabiliyor.

İş Bankası Maximiles Black Kart Kampanyası

Bankaların bireysel kullanıcılara ya da gençlere sunduğu özel tekliflere bir yenisi daha eklendi. İş Bankası Maximiles Black kart kullanıcıları için yolculuklar daha verimli ve birikimler daha değerli hale geliyor . Yıllık 450 TL banka kart ücreti ödenerek yapılacak tüm alışverişlerden fırsat sağlanabiliyor. Bireysel olarak kişinin birikimine ve Maximiles black kartı kullanarak yaptığı harcamalara göre sürekli olarak artan oranlarda Maximil kazanılıyor. Maximiles black kart ile yapılacak otomatik otopark harcamalarında %50'ye kadar indirim fırsatı sunuluyor. Aileler ile gidilecek hafta içi ya da hafta sonu restoran ziyaretleri Maximiles black kartı ile %20 indirimli yemek yenebiliyor. Maximiles black kart kullanıcıları otel rezervasyonlarında %5 indirimli olarak ek avantaj elde ediliyor.

Akbank Wings Kredi Kartı Kampanyası

Akbank kredi kartı kullanıcılarına özel tekliflerine bir yenisini daha ekledi. Akbank'ın sunduğu nakit avans kampanyasından faydalanmak isteyenlerin Axess ya da Wings kart başvurusunda bulunması gerekiyor. Bu şartı sağlayanlar kredi kartına kavuşanlar ve aktif olarak kullanıma başlayanlar 10.000 TL'ye kadar nakit avans fırsatını satın alarak değerlendirebiliyor. Akbank Wings kart başvurusu yapıldığı anda ek olarak şu fırsatlardan da yararlanılıyor: