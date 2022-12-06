Garanti Bankası hesabı olanlar dikkat! Ay sonuna kadar 500 TL geri alacaksınız

Garanti BBVA mobil uygulama üzerinden müşteri hesabı oluşturanlara özel 500 TL Bonus kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında e-ticaret harcamaları için sunulan bu fırsat düşük faizli kredi kullanabilme avantajı ile destekleniyor. Garanti BBVA'nın mobil kullanıcıları için Aralık ayına özel oluşturduğu kampanya dönemi devam ediyor. Yıl sonuna kadar geçerli olacak 500 TL harcamaya 500 TL Bonus kampanyası geçerliliğini sürdürüyor. Uzun süredir var olan sektörde daha çok ön plana çıkabilmek işletmeyi geliştirebilmek ya da girişimcilik projesi kapsamında yeni bir iş sektörüne atılım sağlamak isteyenlerin aradıkları nakit fırsatı Garanti BBVA ile kolay hale geliyor. 5.000 TL'ye kadar faizsiz ve tavsiye edilen nakit avans fırsatı ile girişimciler ve kobiler acil nakit ihtiyacı duyanlar şubeye gitmeden kredi kullanım fırsatını oluşturabiliyor.

Garanti BBVA 500 TL Kazan Kampanyası Başvurusu

Garanti BBVA müşterileri temassız müşteri olma adımını kullanarak dijital üzerinden görüntülü görüşme yolu ile başvuru işlemlerini tamamlamalıdır. Ardından Garanti BBVA’ya ait kredi kartı başvurusu yapılmalıdır. Başvuru onayı alanlar 20 Ocak tarihine kadar belirli alışveriş tutarını gerçekleştirdiğinde bonus'tan kazanabilecek. Kampanya detaylarına bakıldığında Bonus kredi kartı yapılacak her türlü e-ticaret alışverişi 500 TL'ye ulaştığında ek 500 TL kazandırıyor. Harcadığın kadar kazanıyorsun. Tek seferde yapılacak e-ticaret harcamalarında geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin 20 Ocak tarihine kadar bu fırsatı kullanması gerekiyor. Kazanılan tüm bonuslar 25 Ocak ile 25 Şubat 2023 tarihleri arasında bireysel kullanıcı hesabına tanımlanıyor. Kullanılmadığında ise 26 Şubat 2023 tarihinde hesaptan geri alınıyor.

Garanti BBVA 500 TL Kazan Kampanyası Başvuru Şartları

Her müşteri en fazla 500 TL Bonus kazanabilir. Otomatik fatura ödeme talimatı ya da Bonus kullanım ile yapılacak alışverişler kampanyaya dahil edilmiyor. İnternet siteleri üzerinden Cüzdan aracılığıyla yapılacak olan harcamalarda kampanya sürecine dahil edilmiyor. Emeklilik kampanyasını kullanmış olan müşteriler kampanya üzerinden bu fırsatı değerlendirdiklerinde de kampanyaya katılamıyor. Garanti BBVA'nın sunduğu yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin garantibbva.com.tr adresi üzerinden kısa sürede konu üzerine bilgi edinilebilir. Daha detaylı bilgi alabilmek kredi kartı başvurusunu iletebilmek için Garanti BBVA müşteri hizmetleri 444 0 333 numaralı hattı aranabilir.