GARANTİ BBVA Bankası üzerinden yapılan son dakika duyurusu umut oldu! Bankaya gitmeden hemen 10.000 TL ödeme var

10 bin TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için Garanti Bankası, yeni bir duyuru paylaştı. 36 ay vadeye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde 90 gün erteleme yaparak, hemen işlemlerinizi kimlikle yapabileceksiniz. Garanti Bankası üzerinden yapılacak olan kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olmasıyla birlikte işlemlerini banka şubelerinden veya bankanın internet sitesi üzerinden yapabilecekleri yeni bir kredi paketi duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerine giderek veya bankanın internet sitesine girerek işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini yaparken, Garanti Bankası, bu kişilerin banka kredi puanına bakarak işlem yapacak ve kredi puanına göre, faiz oranları uygulayacak. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Garanti Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, 1100 ve üzerinde bir kredi puan olması gerekmektedir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise sigortalı, maaşlarının 3 aydır aynı işyerinde olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirdikten sonra Garanti Bankası şubelerine giderek kredisini hesaplarına yatırabiliyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerine giderek işlemlerini yaptıkları zaman hızlı bir şekilde hesaplarına para yatırabilmeleri için bu bankada bir hesabı olması ve mobil uygulama kullanması gerekiyor.

Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında, banka daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlarken, sizlere, masrafsız ve gelir belgesiz olarak da işlem yapmaktadır. Garanti Bankası, resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran vatandaşlar, kredi onayı aldıktan hemen sonra banka şubelerine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, yüksek limitli ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi alabileceğinizi söyleyebiliriz. bankanın, güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz.