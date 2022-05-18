Emekliye Müjde: Emekli Maaşı Alan Kişilerin Hesaplarına Anında 17.000 TL Ödeme Yatacak, TC Kimlik Yeterli Olacak. Emekli olan kişiler için yapılan son dakika kampanyasında 17000 TL ödemeleri hesaplara yatıyor. Emekli maaşını alan vatandaşlar için Ziraat Bankası ve Halkbank, 17000 TL'ye kadar kimlik numarası üzerinden ödeme yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, kamu bankalarından düşük faiz oranları ile işlem yaparak ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Emekli olan vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden yapmak istiyorlarsa, 17000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası, 17000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verecek ve emekli maaşını bu bankadan almanız durumunda da sizlere hızlı bir şekilde işlem yapacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden ilk defa maaş alıyorsanız, bankaya maaş, taşıma işlemleri sonrasında 750 TL emekli promosyonu 5000 TL kredili mevduat hesabı ve yüksek limitli ihtiyaç kredisi ile diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatabileceğiniz borç transferi kredisi de kullanabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Halkbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa da aynı Ziraat Bankasında olduğu gibi kredi şartlarına uygun olması ve emekli maaşını Halkbank üzerinden alıyor olması durumunda 36 ay vadeli 17000 TL kredi alabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini kendi resmi internet sitesi üzerinden yapabilmektedir. Halkbank Mobil uygulaması üzerinden de işlemlerinizi yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.