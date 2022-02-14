Garanti BBVA Bankası Kredi Notu Sıfır Olanlara 10.000 TL Ödeme Vereceğini Açıkladı. Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, bankalar üzerinden kredi notu sıfır olduğu için kredi onayı alamıyorsa bazı şartlara uygun olmaları durumunda on bin TL nakit kredi kullanabilecek.

Garanti Bankası yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle daha önce hiçbir banka çalışması olmayan ve banka kredi notu sıfır olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kimlikleriyle birlikte 10000 TL ödeme vereceğini, resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

On bin TL kredi kullanan vatandaşlar, düzgün olarak ödemelerini gerçekleştirmeleri durumunda kredi notunu yükseltebilir ve daha sonraki aylarda yüksek limitli kredi ve kredi kartı kullanabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlem yapabilmek için banka şubelerine giderek başvuruda bulunması gerekmektedir.

Garanti Bankası kredi notu sıfır olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada başvuru yapacak olan vatandaşlardan bazı şartlar istiyor. Banka kredi notu sıfır olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerinde 3 aydır sigorta primleri yatıyor olması, emekli olması durumunda ise emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alıyor olması gerekmektedir. Kredi notu sıfır olan ve emekli olan kişiler sadece 10000 TL kredi değil onbin tele üzerinde de ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuruda bulunabileceklerdir.

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, en yakın Garanti Bankası şubesine sadece kimliğinizle birlikte giderek işlem yapabilirsiniz. Banka kredi notu sıfır olan kişiler internet üzerinden veya SMS atarak, başvuru yapmaması gerekiyor. Kredi onayı alan vatandaşlar onbin tele kullanmaları durumunda ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme, toplamda ise 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanabilecek.