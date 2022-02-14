Emekliye 4000 TL Ödeme Haberi Sabah Resmi Gazetede Yayınlandı

Emekli olan vatandaşlar için 4000 TL'ye kadar ek ödeme verileceği haberi geldi. Son dakika olarak yapılan bu duyuruda, 4000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar, başvuru yaparak, hemen onay alabilir. Emekli olan vatandaşlar için acil para ihtiyaçlarını giderebilmek adına 4000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. Nakit ihtiyacı olan kişiler, 4000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alması gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı üzerinden hem ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, hem emekli promosyon alabilir hem de 4000 TL'ye kadar nakit avans limiti kullanabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlar, 4000 TL'ye kadar kullanacakları nakit avans simitlerin de hızlı bir şekilde işlem yapmak istiyorlarsa başvurularını internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilir.

4000 TL Başvuru Nasıl Yapılır?

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız, bu bankalar üzerinden emekli maaşı, hesabınız aracılığı ile almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan, kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirsiniz.

Yapılacak olan başvuru sonrasında hemen sizlere sonuç verilecek ve onaylanan tutar. 4000 TL'ye kadar olması durumunda artı para olarak hesabınızda görünmeye başlayacaktır. 4000 TL artı para hesabınıza yattıktan sonra bu parayı ATM üzerinden çekebilir veya ATM'ye gitmeden internet bankacılığı üzerinden istediğiniz ödemeleri yapabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz parayı 12 ay vadeye kadar bölebilir ve oniki ay vadeli taksitli nakit avans olarak da işlem yapabilirsiniz.

Emekli maaşınız Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar, sadece 4000 TL artı para değil, internet bankacılığı üzerinden 50000 TL'ye kadar istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda da bulunabiliyor. Emekliye düşük faiz oranlarıyla kredi veren kamu bankaları 36 ay vadeye kadar 50000 TL krediye hemen kendi hesaplarına yatırıyor.