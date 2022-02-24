Garanti BBVA Bankası Kimlik Üzerinden Nakit Ödeme Verecek! 15.000 TL Ödeme 36 Ay Vade ile Sunuluyor!

Garanti BBVA Bankası nakit ödemelerini kimlik üzerinden yapacağı önemli bir kampanya duyurusunu yaptı. 15.000 TL tutarla 36 ay vadeli olarak ödeme imkanı sunulan kampanya başvuru hakkında detaylar ise banka tarafından açıklanmaktadır.

Garanti BBVA Bankası üzerinden başlatılan bu eşsiz kredi kampanyada 15.000 TL tutarında nakit kullanmak isteyen vatandaşlar gelir belgesi sunma zorunluluğu olmadan yalnızca kimlikleri üzerinden kredi başvuru yapabilecek ve bu krediyi de kullanabileceklerdir. Garanti BBVA Bankası üzerinden sunulmakta olan ihtiyaç kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen kişiler, 36 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir. Kredi onayı almak isteyen kişiler banka şubesine gitmelerine de gerek olmadan farklı yöntemlerle kredi başvuru işlemleri yapılabileceklerdir. Özel banka olarak oldukça düşük faiz oranları ile kredi kampanyasına imza atan Garanti BBVA Bankası vatandaşlara özel olarak sunmakta olduğu nakit kredi kampanyasıyla beraber oldukça hızlı bir şekilde kredi imkanı sunmaktadır.

Bireysel olarak ihtiyaç kredisi başvurusunun gerçekleştirilebileceği bu kampanyalı kredi kampanyasında, vatandaşlar yaklaşık 5 dakika gibi bir süre içinde kredi başvuru sonuçları öğrenilebilecektir. Bireysel olarak kredi başvurusunun yapılabilmesi için başvuru yapacak kişilerin gelir belgesi olması, emekli ya da sigortalı olarak çalışmakta olması gereklidir.

Garanti BBVA Bankası’nın 15.000 TL’lik nakit kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

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Söz konusu bu kampanyaya katılım sağlamak ve başvuru yapacak olan kişiler, Garanti BBVA Bankası aracılığı ile 15 Bin TL'ye kadar oldukça hızlı bir şekilde nakit krediden faydalanabilmeleri için 36 aya varan vade seçenekleri ile kolayca işlem yapabilmektedir. Garanti BBVA Bankası 15.000 TL’lik ihtiyaç kredi başvurusunu yapacak olan kişilerin, Garanti BBVA bankasında banka hesaplarının olması halinde kendi kişisel banka hesapları üzerinden bankanın müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek internet bankacılığına yönelik bir şifre oluşturabilir; oluşturmuş oldukları bu şifre ile beraber Garanti BBVA Bankası mobil uygulaması aracılığı ile ihtiyaç kredi başvurusunu yapabileceklerdir.

Garanti BBVA Bankası’nın 15.000 TL’lik kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, eğer emekli ise emekli maaşını Garanti BBVA Bankası üzerinden alıyor ise eşsiz bir kampanya daha sunulmaktadır. Borç kapatma kredisi de bu kampanyalar arasında yer almaktadır. Sizlere en yakın banka şubesi, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden kredi için gerekli başvuru işlemleri yapılabilmektedir.