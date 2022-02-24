Cumhurbaşkanı’ndan Emekliye Özel Duyuru! Emekliye 13.000 TL Ödenecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli vatandaşlara yönelik özel bir duyuruda bulundu. Emekli vatandaşlara 13.000 TL ödeme yapılmasına yönelik özel ve detaylı bir çalışma yapıldı. Emekliler, 13 Bin TL'ye kadar ihtiyaç dahilinde nakit kredi kullanmak istiyorlar ise Ziraat Bankası aracılığı ile kampanya başvurularını gerçekleştirebilecekler ve de devlet destekli olacak şekilde bu kampanyaya da katılım gösterebileceklerdir. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, bu konu ile ilgili özel olarak kamuoyuna duyuruda bulunarak bu kampanyanın sadece kamu bankaları üzerinden başlatıldığını ve devlet destekli olarak emekli kredilerinde ilk başvuru işlemlerini de Ziraat Bankası’nın başlattığı belirtilmiştir.

Ziraat Bankası, emekli vatandaşlara özel olarak kendi banka şubeleri üzerinden emekli maaşlarının alınması ile ilgili önemli bir açıklama sundu. Emekli maaşlarını bu banka üzerinden alan kişiler ya da taşıma işlemi yapan kişiler, nakit kredi kullanmaları halinde Ziraat Bankası üzerinden 13 Bin TL krediyi gelir belgesi ibraz etmeden alabileceklerdir. Eğer kredi kullanılacak tutar 13 Bin TL üzerinde ise, bankaya gelir belgesi ile başvuru yapılması halinde 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi rahatlıkla kullanılabilecektir.

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılan bu önemli kampanyada Ziraat Bankası, emekli vatandaşlar için özel olarak yapmış olduğu söz konusu bu kampanya haricinde ilk defa emekli maaşını bankaya taşıma işlemi yapan vatandaşlara da özel olarak 750 TL emekli promosyonu verilmektedir. Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıma işlemi yaptıktan sonra devlet destekli olarak sunulan bu kredi kampanyasında hızlı bir şekilde katılım sağlayıp hemen sonuç alınabilecektir.

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, banka şubesine gitmeden, krediye başvuru yapmak istemeleri halinde kendi emekli maaş hesapları üzerinden, müşteri hizmetleri numarası ile iletişim kurarak ya da en yakın banka şubesine başvuru yaparak internet bankacılığı şifresini elde etmeleri gerekmektedir. İnternet bankacılığı şifresini alan kişiler, Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden giriş yapabilir ve de buradan nakit kredisine başvuru yapabilirler. 36 ay vadeli, 3 ay ertelemeli olarak planlanabilecek bu kredi için devlet destekli olacak şekilde kredi kullanılacağı için en düşük faiz oranları uygulanacaktır.