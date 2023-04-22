Garanti BBVA Bankası Duyurdu! Emeklilere Yeni Ödeme Planı Geldi, Maaşlarını Getirenler Ödeme Alıyor

Son dakika haberine göre, Garanti BBVA bankası SGK emeklileri için özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşteriler, avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi taleplerini iletebilecekler. Bu kampanya ile evlenmek, evini yenilemek isteyenler, gıda ve giysi alışverişi yapacaklar gibi dar gelirli ailelere ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Başvuru Süreci

Garanti BBVA bankası, bu özel kampanya kapsamında %2,08 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi başvurularını kabul ediyor. Başvuru yapmak isteyenlerin online başvuru yoluyla maaş taşıma işlemini tamamlaması yeterli olacaktır. Banka, başvuru sürecinde kişinin kredi sicilini inceleyecektir. Talebe göre, gelir yazısı, gelir belgesi ve maaş bordrosu talep edilebilir. Müşterinin risk durumuna göre başvuru koşulları değişebilir.

Vade Seçenekleri

Kampanya kapsamında sunulan ihtiyaç kredisi vade seçenekleri arasında 3 ile 36 ay arasında değişim göstermektedir. 50 bin TL ve altı kredi talepleri için 36 ay vade, 50 bin TL ile 100 bin TL arasında talep edilen kredi talepleri için 24 ay vade, 100 bin TL ve üzeri kredi talepleri için 12 ay vade uygulanmaktadır. Ticari amaçlı krediler ise 36 ay vadelidir.

Ödeme Planı

Garanti BBVA bankasının sunduğu 10 bin TL ihtiyaç kredisi, 12 ile 24 ay vade fırsatı ile geri ödenebilmektedir. Ödenecek tahsis ücreti 50 TL olarak belirlenmiştir. Aşağıda örnek tablo ile talep edilecek ihtiyaç kredisi ödeme planı öğrenilebilir:

Kredi Tutarı: 10 bin TL

Kredi Faiz Oranı: 12 ay vade

Kredi Taksit Tutarı: 980,78 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 50 TL

Kredi Tutarı: 10 bin TL

Kredi Faiz Oranı: 36 ay vade

Kredi Taksit Tutarı: 464,04 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 50 TL

Sonuç olarak, Garanti BBVA bankasının emekliye özel ihtiyaç kredisi kampanyası, dar gelirli aileler için ek gelir oluşturma imkanı sunuyor. Avantajlı faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri