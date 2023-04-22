Devam Ediyor! PTT'den Ramazan Bayramı İçin 100.000 TL'ye Kadar Ödeme!

PTT, Ramazan Bayramı için başlattığı yeni kampanya kapsamında bireysel müşterilerine 100.000 TL'ye kadar ödeme yapmaktadır. Bununla birlikte, kendi Bankası'ndan emekli maaşı alan kişileri de kimlikleriyle birlikte bu ödemeleri alabilirler. PTT, bu kampanya dahilinde bireysel tüketici kredisi kampanyası başlatarak, 24 ay vadeli ödeme seçeneği sunmaktadır. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler PTT şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte başvuru yapabilirler.

PTT, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterileri için şubeye gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu sayede, vatandaşlar kısa sürede kredi kullanabilirler. İlk taksit ödemesinde 36 ay vadeli olan kredilerde 3 ay erteleme yapılabilirken, 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz.

Kampanya dahilinde 100.000 TL kredi onayı alan vatandaşlar, 24 ay vadeli kredi paketleri ile işlemlerini gerçekleştirebilirler. Acil ihtiyaç durumunda, kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak başvurular hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

PTT, bu kampanya ile müşterilerine uygun ödeme seçenekleri sunarak, ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Kimlik ve gelir belgesi ile birlikte PTT şubelerine başvuru yaparak, kampanyadan hızlı ve kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz.

Hem PTT müşterileri hem de yeni müşteriler, Ramazan Bayramı için sunulan bu kampanyadan faydalanarak ihtiyaçlarını karşılayabilirler. PTT, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak v