Son dakika bankalardan yeni bir haber var. İhtiyaç sahibi olan kişiler için Garanti BBVA, Akbank ve 2 Banka Daha Vatandaşa Çare Olmak İçin Kolları Sıvadı! 20.000 TL Ödemeler İçin Sorun Yok. Garanti Bankası Akbank, Ziraat Bankası ve İş bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, gelir belgesiz olarak 20.000 TL ödeme alabilecek. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde sonuç alabilecektir. 18 yaşından büyük olan herkesin başvuru yapabileceği bu kampanyada 20000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme ve toplamda 36 ay vadeli işlem yapabiliyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden istedikleri zaman başvuru yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda garanti barkası sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Hızlı bir şekilde sonuç alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de 20000 TL için başvuruda bulunabiliyor.

Akbank

Akbank, başlatmış olduğu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere SMS ile hemen hızlı bir sonuç veriyor. Sms ile kredi için cep telefonunuzun mesaj kısmından kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numaranızı yazabilir, bu mesajı: 44, 25 numarasına gönderebilirsiniz. gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonucunu verecek, onaylanan tutarın ne kadar olduğu hakkında bilgileri de SMS ile sizlere söyleyecektir.

Ziraat Bankası ve İş Bankası

Ziraat Bankası ve İş Bankası 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceği, müşterilerin bireysel müşteri olmasını istemektedir. sigortalı olarak çalışabileceğiniz bir işiniz varsa ve son işyerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyorsanız, Ziraat Bankası şubelerine veya size yakın olan İş Bankası şubesine giderek, 20000 TL için başvuruda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası ve İş Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, mobil uygulama aracılığı ile banka şubelerine gitmeden de kredi kullanabiliyorlar. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı birşekilde bu bankalardan en düşük faiz oranları ile 36 ay vadeli işlem yaparak ve ilk taksit ödemelerine erteleme yaparak ihtiyaçları kadar kredi kullanabilir.