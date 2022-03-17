Cumhurbaşkanı bu sabah imzaladı! Emekliye 4120 TL Ödeme verilecek. Kamu bankaları ve bazı özel bankaları bu kampanya için işlem yapacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan ve kamu bankaları tarafından sadece emekli olan vatandaşlar için verilecek 4120 TL, ödemeler bugün itibariyle artı para olarak emekli maaş hesabınıza yatmaya başladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların emekli maaşlarını bu bankaları üzerinden almaları ile birlikte hemen işlem yapılacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli olan vatandaşlara sürekli olarak ekonomik destek paketleri hazırlayan bankalardır. Bankalar devlet bankası olmasından dolayı vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verirken, ayrıca devlet destekli ve düşük faiz oranları ile hem kredi hem kredi kartı, hem de kredili mevduat hesabı oluşturmaktadır.

Emekli maaşını alan vatandaşların en çok tercih ettiği bu üç banka üzerinden son dakika kampanyası ile birlikte yeni bir işlem başlatılıyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak, hangi bankadan şifre aldıysanız o bankanın mobil uygulaması üzerinden giriş yapabilir ve emekli maaşı, hesabınıza giriş yaptıktan sonra buradan, kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirsiniz. 4120 TL'ye kadar kişilerin emekli maaşları hesapları üzerinden ödenecek olan bu para limitlerinde işlem yapacak olan vatandaşlar, hızlı birşekilde sonucunu öğrenecekti onaylanan tutar ve artı para olarak kendi emekli maaşı hesabına yatacaktır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yatacak olan bu parayı kullandıktan sonra 12 ay vadeye bölerek geri ödemesini yapabilir veya bir diğer ay tüm borcunuzu kapatarak tekrar kullanımına açabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kampanya detayları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.