Garanti BBVA 200.000 TL Kredi Kampanyası Başlatıyor, Daha Önce Onay Alamayanlar Hemen Kimlikle Kredi Alacaklar

Garanti Bankası 200.000 TL Kredi Kampanyası Başladı. İhtiyaç sahiplerine 200 bin TL kredi verilecek. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler için yeni bir kredi kampanyası başladı.

Sizlerde tam 200 bin TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz. Bankanın vermiş olduğu kredi politikalarına uygun olan müşteriler, kredilerini anında alabileceklerdir. Başvuru yapacak olan kişinin belirli şartlara uygun olması durumunda kredilerini anında alacaklarını söyleyebiliriz. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan TC vatandaşı olan ve en az 3 aydır (90 gündür) aynı iş yerinde çalışan kişiler, bu kredilere başvuru yapabilirler.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, kredilerini anında kullanabilmeleri için bu şartlara uygunsa bankanın kredi başvuru aşamaları ile işlem yapabilir. İşte detaylar...

Garanti Bankası 200.000 TL Kredi Başvurusu

Garanti bankası üzerinden kredi başvurusu için bankanın şubesine giderek, kimliğinizle kredi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden başvuru yaptığınızda sizlere hemen sonuç söylenecek ve kredinizi hemen anında kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka sizin tüm sorgulamalarını yapar ve 200 bin TL'ye kadar kredi değerlendirmesi yapar. 200 bin TL ödeyecek bir gelir belgeniz varsa, kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası şubeleri haricinde bankanın resmi internet sitesi olan www.garantibbva.com.tr adresine girerek, buradan da ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor. Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere hemen değerlendirme sonucunu cep telefonunuza gönderecektir. Bu şekilde eğer başvuru yaparak kredi onayı aldıysanız, kredinizi hemen banka şubelerine giderek kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası Emekli Kredisi

Emekli olan müşterilerde eğer ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, Garanti Bankası üzerinden verilen emekli kredisine başvuru yapabilirler. Garanti Bankası üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar 200 bin TL kredi kullanmak istiyorsa, banka kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte ayrıca, kredilerini kullanmadan önce bankaya emekli maaşlarını taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde başvuru yapacaksanız ve maaş taşıması da yapmak istiyorsanız, en yakın Garanti bankası şubesine giderek işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası emekli kredisi kullandığınızda 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapma imkanı bulunmaktadır.

Garanti Bankası 200 bin TL borç transferi kredisi

Garanti Bankası üzerinden çalışan ve emekliler 200 bin TL kredi kullanacakları zaman ayrıca bu bankanın vermiş olduğu transfer kredisini de kullanacaklardır. Kredi başvurusu yapmak için bankaya gittiğinizde, diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatan borç kapatma kredisini de bu bankadan alabileceksiniz. Garanti Bankası üzerinden alınacak olan bu kredilerde emekli olan ve çalışan kişiler 3 ay ertelemeli olarak tüm bankadaki borçlarını transfer kredisi olarak tek bir bankada toplayabilirler.

Sizlere yazımızda Garanti Bankası üzerinden 200 bin TL kredi nasıl alınır bunun hakkında bilgiler verdik. Bankanın internet bankacılığını kullanıyorsanız, bu kredi limitlerini online olarak mobil uygulama üzerinden de alabilirsiniz.