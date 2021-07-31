Elon Musk: 'Hiçbir Şeyin CEO'su Olmak İstemiyorum'

Bunun yerine, Donald Trump'a benzer şekilde, iletişim kurmak için basın bültenleri yerine Twitter'ı kullanıyor.

Ve Cuma günü, tam Elon Musk tweet modundaydı.

Tesla CEO'su hakkında yeni bir kitap çıkıyor. Bir hikaye, 2016'da - Tesla'nın başı beladayken - Musk, şirketi satın almak isteyebileceğini düşündüğü Apple'dan Tim Cook'a ulaştı.

Hikaye, Elon Musk'ın anlaşmanın bir parçası olarak Apple'ın CEO'su yapılmasında ısrar etmesiyle devam ediyor. Tim Cook ona nereye gideceğini söyledi.

Hikaye hakkında yorum yapacak bir basın ofisi olmadan, Musk'a Twitter'da bunun doğru olup olmadığını sordum.

Cevap verdi: “ Cook ile ben hiç bir zaman birbirimizle ne yazıştık ne de konuştuk. Apple’ın Tesla’yı satın alma konusu hakkında Cook’a konuşma teklifi ettiğim bir zaman oldu. Yine de karşılıklı bir kazanç durumu olmadı. O konuşmayı reddetti. Tesla, bugünün değerinin %6’sı değerindeydi.”

Sonrasında Elon’un Apple için daha iyi bir CEO olacağı yazıldı. Bunun üzerine Musk, “Hiçbir şeyin CEO’su olmak istemiyorum” cevabını yazdı.

Elon Musk geçen ay mahkemede ifade verirken benzer bir şey söyledi.

Tesla'nın CEO'su olmaktan bahsederken, "Bundan nefret ediyorum ve zamanımı tasarım ve mühendislik üzerine harcamayı tercih ederim" dedi.

Ayrıca Tesla patronu olmaya devam etmesinin bir nedenini de açıkladı: "Yapmak zorundayım ya da açıkçası Tesla ölecek."

CEO olmak istemediğini tekrar tekrar söylemesi bazı yatırımcıları endişelendirecek. Onu sevin ya da ondan nefret edin, Musk'ın vizyonu ve kişilik gücü Tesla'nın inanılmaz başarısını sağladı.

Tesla, açık ara dünyanın en değerli otomobil şirketidir. Yine de o şirketi yönetmenin Musk için yeterli olmaması dikkat çekici. O, Nisan ayında NASA tarafından insanları aya göndermek için bir sözleşme verilen Space X'in patronu. Ayrıca 2016 yılında tünel açma teknolojisindeki ilerlemelerle seyahatte devrim yaratmayı amaçlayan The Boring Company'yi kurdu. Belki de söylüyorum, o CEO değil.

Musk kapana kısılmış bir adam izlenimi veriyor. Fikirler, yenilik, mühendislik - bir şirketin heyecan verici başlangıç ​​kısmı - açıkça heyecan duyuyor. Ancak başlangıçtan büyük şirkete geçiş, CEO pozisyonunu çok farklı bir canavara dönüştürüyor.

Apple'dan Steve Jobs, Google'dan Larry Page ve Sergey Brin, Microsoft'tan Bill Gates'in hepsi vizyonerdi. Bu şirketlerin mevcut CEO'ları çok farklı insanlar. Apple'dan Tim Cook, Google'dan Sundar Pichai ve Microsoft'tan Satya Nadella, yetenekli liderlerden daha fazlası. Ancak çok azı onları devrimci olarak tanımlar.

Elon Musk ise kendini beğenmiş bir girişimci imajını yansıtıyor. Bir şirketi yönetmenin genellikle idari sürecinin onu heyecanlandırmadığı hissine kapılıyorsunuz.

Muazzam büyümenin yanı sıra Tesla patronu Tesla hissedarları için her türlü baş ağrısına neden oldu.

Şu anda, otomobil üreticisinin parasının SolarCity'yi satın almak için boşa harcandığını iddia eden hissedarlar tarafından dava ediliyor, diyorlar ki - parası tükeniyordu.

Anlaşma sırasında, Bay Musk, hem Tesla hem de SolarCity'de %22 hisseye sahipti.

Ve 2018'de Tesla'yı borsadan çıkarmayı ve özel mülkiyete geçmeyi düşündüğünü tweetledikten sonra Tesla Başkanı olarak istifa etmeyi kabul etti.

Elon Musk, gezegendeki en zengin ikinci kişi olabilir, ancak garip bir şekilde, istediğini yapma özgürlüğüne sahip olduğunu hissetmiyor.