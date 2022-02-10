Garanti Bankası'na Gelenler 50.000 TL Alıyor! Başvuru Yapmak İsteyenler Sadece Kimliğini Getirmesi Yetiyor!

Garanti Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu yeni kampanyada Garanti Bankası şubelerine sadece kimlikleriyle birlikte giden vatandaşlar, 36 ay vadeli 50000 TL nakit kredi kullanabilecek. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşların başvuru yapabilecekleri Garanti Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara daha hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlamaya devam ediyor.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara acil ihtiyaçlarının olması durumunda, Garanti Bankası üzerinden istedikleri zaman kendi ihtiyaçlarına göre, kredi alabiliyor. Banka kredi notu düşük olan banka kredi notu yüksek olan kişiler için ayrı ayrı kredi kampanyaları yapan bu banka başvuru yapan kişilerin eğer diğer bankalardaki borçları için kredi kullanmak istiyorsak, transfer kredisi vermektedir.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde en yüksek vade 36 ay vadeli olup, daha düşük vadelerde de kredi kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşından büyük olması ve banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda onay alacağını söylemek istiyoruz.

Garanti Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden banka kredi şartlarına uygun olan ve kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi için banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası, sizlere hızlı birşekilde kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutar kadar krediyi istediğiniz zaman banka hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapacakları ihtiyaç kredisi başvurusu için sadece bankaya kimlikleriyle birlikte gitmeleri yeterli olacak ve bu kredi sonucunu da hemen öğrenmesine olanak sağlayacaktır. Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz başvuruda, onay alırsanız, yine aynı dakika içerisinde krediniz kendi hesabınıza yatacaktır. Bankanın kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine girebilir veya size yakın olan bir garanti Bankası şubesine giderek hem kampanya hakkında bilgi alabilir, hemde faiz oranlarını öğrenerek, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.