Son Dakika: Vakıfbank ve Ziraat Bankası Devlet Destekli Hesaplara Ödeme Yapacağını Açıklıyor

Türkiye'nin devlet bankaları Vakıfbank ve Ziraat Bankası, kampanyaları kapsamında vatandaşlara kredi vermeye devam ediyor. İhtiyaç kredisi kullanacaklar, nakit ihtiyaçları olması durumunda Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan 30.000 Türk Lirasına kadar devlet destekli kredilerden gelir belgesi ibraz etmeden, kimlik göstermeden kullanabilirler. Vatandaşların acil kredi kampanyasına katılmaları için başlattığı bu kampanya kapsamında Vakıfbank ve Ziraat Bankası vatandaşlarımıza bireysel olarak kredi verecek.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla nakdi kredi kullanacak olanlar, sigortalı veya emekli olmaları durumunda banka kredisi şartlarını sağladıkları takdirde hızlı bir şekilde onay alabilirler. Banka, bu krediler için 36 ay vadeli olarak geri ödeme tablosu oluşturma seçeneği de sunuyor. Bu tablo krediye başvuran kişilerin krediye onay vermesi durumunda düşük faizli ihtiyaç kredisi işlevi görmektedir.

Başvuru oluşturmak isteyenler Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın resmi internet sitelerine girerek genel kredi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirler. Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın resmi internet web sitesini kullanarak kredi başvurusu yaptığınızda, banka sonucu genel kredi başvurusunda belirtilen cep telefonu numarasına gönderecektir. Krediniz onaylandıktan sonra size en yakın konumdaki Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubesini ziyaret ederek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz ve sadece kimliğinizle birlikte kullanabilirsiniz.

Banka şubesine gitmeye vakti olmayan ve kredi çekmek isteyenler bankanın mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi alabilirler. Ziraat Bankası veya Vakıfbank'ta hesabınız varsa anında internet bankacılığı şifrenizi alabilir, internet bankacılığı kredi kampanyalarına katılabilir ve bu bankaları ihtiyaç kredisi için hızlıca kullanabilirsiniz. Acil kredi kampanyasına katılanlar, bu şartlara uyulduğu sürece kefilsiz olarak düşük faiz oranlarıyla bu bankaların nakitlerini kullanacaklar. 10.000 ile 30.000 Türk Lirası arasında değişen tutarlarda kullandırılacak kredi ile vatandaşlara peşinatlarını 90 gün erteleme olanağı sağlanacak. Daha fazla bilgi için bankanızın resmi web sitesini veya size en yakın banka şubesini ziyaret ederek diğer kredi kampanyaları hakkında bilgi alabilirsiniz.