Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Denizbank ve Akbank 70.000 TL ödeme vereceğini açıkladı.

Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden 70.000 yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başladığı bankaların Kendi internet siteleri ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişilere 24 ay vadeli olarak kredi verecek olan bu 4 banka üzerinden sizler de 70.000 TL kredi kullanmanız durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler yatırarak kredileri hesaplarınızı alabileceksiniz.

4 banka üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasında banka kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde destek ödemeleri verilecek ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılarak aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu krediler aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bankalar üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin öncelikli olarak banka kredi puanı uygun olması istenmektedir. Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda bireysel ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız şartlara uygun olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda en yakın banka şubesine giderek veya Garanti Bankası internet sitesine giriş yaparak buradan başvuru yapabilir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden atacakları sms ile birlikte bankadan hızlı bir şekilde kredi alabilmektedir. SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak 44 11 numarasına gönderin.

Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlarda diğer bankalarda olduğu gibi banka şubelerinden cep telefonları üzerinden SMS atarak ve banka hesapları olan kişiler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 70.000 TL kredi başvurusunda bulunabilir. 24 ay vadeli olarak verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan tüm vatandaşları aynı gün içinde destek ödemesi verilecek ve hesaplarında yatırılan krediler ile birlikte diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçları da kapatılmaktadır.