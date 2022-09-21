Ziraat Bankası bankamatik kartına 7500 TL ödeme yapacağını açıkladı .

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlara 7500 TL'ye kadar ödeme yapılacağı resmi olarak açıklandı. Ziraat Bankası resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 7500 TL'ye kadar tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi şartlarını uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yatırılacağı açıklandı.

Ziraat Bankası son zamanlarda yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte Kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yatıracak ve onaylanan bu kredilerde de şartlara uygun olarak krediler hesapları 5 dakika içerisinde getirilecektir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verilecek olan bu kredilerde banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan kişileri ayrıca düşük faiz oranları ile birlikte Kredi verileceği açıklandı.

Emekli olan vatandaşlarda emekli maaşı hesapları üzerinden yapacakları bu kredi kampanyaları ile birlikte şartları uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarını ödemeler yatırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmanız için hemen aynı gün içinde destek ödemeleri de verilmektedir. Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu Kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli Kredi vereceğini resmi olarak açıkladı.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için hemen aynı gün içinde destek ödemeleri verilmektedir.