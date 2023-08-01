Bugün yayınlanan yeni kredi kampanyasıyla birlikte, ihtiyaçlarınızı karşılamak ve borçlarınızı kapamak için 24 ay vadeli 70.000 TL ihtiyaç kredisi ve borç transfer kredisi kullanma fırsatı sunuluyor. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada, hem özel bankalardan hem de kamu bankalarından düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanma imkanı bulunuyor. Bankaların kredi politikalarına uygun olan bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olmaları ve banka kredi puanlarının 1100 ve üzerinde olması durumunda, başvurularını gerçekleştirerek kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte aynı gün içinde destek ödemeleri alacakları açıklandı.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara aynı gün içinde kredi ödemeleri verilecek ve onaylanan bu krediler aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubeleri üzerinden kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte başvurularını yapabilmektedir.

Başvurularını banka şubeleri üzerinden yapan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun oldukları takdirde aynı gün içinde hemen hesaplarına ödemeleri alabilmektedirler. Başvurunuz, kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonucunda cep telefonunuza gönderilecek olan kısa mesaj ile bildirilecektir. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşı hesapları üzerinden maaş başvurusu yaparak kredi kullanabileceklerdir.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası'nın düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası, vatandaşlara finansal anlamda büyük bir kolaylık sağlamaktadır. İhtiyaçlarına uygun koşullarda ve hızlı bir şekilde kredi almak isteyenler, bu fırsatı değerlendirerek finansal ihtiyaçlarını karşılayabilirler.