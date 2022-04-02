Garanti Bankası ve Önemli 2 Banka Hesabı Olanlara Müjdeli Haber Verdi, Nakit Sıkıntısına 30.000 TL Formülü

Bankalar üzerinden nakit kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve İNG Bank üzerinden 30.000 TL'ye kadar nakit verileceği haberi geldi. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar, hem özel bankalar üzerinden hem de kamu bankaları üzerinden hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilecek. ihtiyaç kredisi olarak alabileceğiniz bu kredilerde, dilerseniz diğer bankadaki olan kredi kartı ve kredi borçlarınızı kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabileceksiniz. 30000 TL kadar ödenecek olan kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulmaktadır. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve İNG Bank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılacak olan kişilerin düzenli bir geliri olması ve banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. şartları uygun olan bireysel müşteriler başvurularını gerçekleştirerek hızlı birşekilde sonuç alabilecektir...

Garanti BBVA Bankası

Garanti Bankası üzerinden başvurularını yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde sonuç alabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası şubelerine giderek işlem yapmak istiyorlarsa başvurularını 5 dakika içerisinde hemen yapabiliyor. Garanti Bankası şubelerine giderken kimliğinizle birlikte gitmeniz yeterli olmaktadır.

Ziraat Bankası

Kamu bankası Ziraat Bankası üzerinden 30.000 TL kredi kullanacak olan kişiler banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebildiği gibi, ayrıca banka hesabı olan vatandaşların, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapacağını söylemek isteriz. Yapılacak olan başvurular sonrasında 36 ay vadeye kadar sizlere işlem yapılacak ve kredi sonucu hemen sizlere söylenecektir.

ING Bank

İng Bank, resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden nekadar kredi onay aldığınızı görebiliyorsunuz. İng Bank, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar kendi kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlanacak ve 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmış olacak. Sizlerde bu banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, ayrıca, en yakın şubelere giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilirsiniz.