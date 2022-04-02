Bankalardan sıkıntım var diyenler için rahatlatan kampanya! Yapı Kredi Bankası 50000 TL ödeme yapıyor

Bankalardan sıkıntım var diyenler için rahatlatan kampanya! Yapı Kredi Bankası 50.000 TL ödeme yapıyor. Bankalarda hızlı bir şekilde sonuç almak ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek veya bu bankanın, uzaktan başvuru yöntemlerini kullanarak hemen nakit ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan son duyuruda, 50000 TL'ye kadar nakit ödeme almak isteyen vatandaşların bankalarda sorun olsa bile, Yapı Kredi Bankası, hızlı bir şekilde onay veriyor. Bankalardan, icralık veya avukatlık olmamanız durumunda, düzenli bir geliriniz varsa, Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde 36 ay vadeli 50000 TL nakit kredi kullanabilirsiniz. Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde banka şubelerine gitmeden işlem yapmak isteyen vatandaşlara SMS atarak hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebiliyor.

SMS ile başvuru

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurularınızı hızlı bir şekilde yapabilmeniz için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı ve aylık gelirinizi de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi sizin kimlik numaranız ve aylık geliriniz üzerinden yapacak ve sizleri nekadar kredi onayı verdi. hakkında bilgileri söyleyecektir. 50000 TL'ye kadar kredi onayı almanız durumunda banka şubelerine gitmeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sadece SMS ile diyelim, ayrıca, Yapı Kredi Bankasının resmi internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvurusunun formunu doldurarak işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz.Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında banka şubelerine gidecek olan vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebileceğini söyleyebiliriz.

Yapı Kredi Bankası ayrıca, kendi müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve kendi banka ATM'leri üzerinden de ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmanıza olanak sağlamaktadır. Banka vermiş olduğu 50000 TL ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, ilk taksit ödemeden istediği 3 ay erteleme imkanı sunmaktadır.