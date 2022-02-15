Garanti Bankası ve 3 Bankanın Yaptığı Son Dakika Kampanyası Yayınlandı! 18 Yaş Üzerinde Olanlara 18000 TL Ödeme Verilece

Garanti Bankası ve 3 Bankanın Yaptığı Son Dakika Kampanyası Yayınlandı! 18 Yaş Üzerinde Olanlara 18000 TL Ödeme Verilecek. Son dakika kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde nakit ödemesi alabileceksiniz. Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Denizbank ve İNG Bank üzerinden başlatılan bu kampanyalarda 18000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara yeni bir başvuru imkanı sunuldu. On sekiz bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşların banka kredi notu uygun olması durumunda artık 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek ve istedikleri zaman bu krediyi kullanabileceklerdir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine kimliğinizle birlikte giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır. On sekiz bin TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olan vatandaşların düzenli bir geliri olması durumunda kredi kullanabilecektir

Ziraat Bankası

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerden kredi başvurusu için banka şubelerine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte gitmesi gerekiyor. Ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapma imkanı bulunmaktadır. Ziraat Bankası, 18 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisini, emekli olan ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşlara vermektedir.

Denizbank

Düşük faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Denizbank'ın SMS kredi servisini kullanarak işlem yapabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu verir ve onaylanan krediyi de en yakın banka şubesinden sadece kimliğinizle birlikte kullanabilirsiniz.

ING Bank

Banka kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, ing bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında kredi onayı alan ve 18 bin TL kredi kullanacak olan kişiler banka şubelerine giderken sadece kimlikleriyle birlikte işlem yapabilir.