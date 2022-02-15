Başvuru Yapan ve TC Kimlik Numarası Son Hanesi 2, 4, 6, 8 ve 0 Olan Kişilere 20.000 TL Ödeme Hesaplarına Yatacak. Tc kimlik numarası üzerinden 20.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşların kredi notu uygun olması durumunda hemen kendi hesaplarına ödeme yatırabilecek. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, özel bankalar öncülük ediyor. Tc kimlik numaranızı, bu bankaları vermiş olmanız durumunda yapılacak olan sorgulama sonrasında nakit kredi kullanabileceğiniz hakkında sizlere bilgiler verilecektir. Acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, özel bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalara katılarak kendi TC kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir ve kendi kimlik numaraları üzerine ne kadar kredi onayı aldıklarını, görebilir.

Akbank

20.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşların başvuru yapacakları, bankaların başında Akbank gelmektedir. Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranlarıyla, vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen işlemlerini, bankanın direkt uygulaması üzerinden de yapabilecek. Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız hemen SMS ile nakit kredi başvurusunda bulunabilir, cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak, 44 25 numarasına gönderebilir.

Denizbank

20.000 TL'ye kadar acil kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar TC kimlik numarası üzerinden başvuru yapacakları bir diğer banka ise Denizbank olmaktadır. Denizbank üzerinden cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve kendi kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderin. Gönderilen ücretli mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizin kimlik numaramız üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızı mesaj ile gönderir ve sizlerde bu krediye en yakın Deniz Bank şubesinden gelir belgesiz olarak kullanabilirsiniz. Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebileceğiniz gibi, ayrıca banka kredi başvurusunu da buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz.