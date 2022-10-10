Garanti Bankası ve 3 bankadan "Deprem" gibi kampanya! Yer yerinden oynadı, İhtiyacı olan herkes 75000 TL alıyor

75000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 4 banka tarafından yeni bir kredi kampanyası başladığı açıklandı. Garanti Bankası başta olmak üzere, Yapı Kredi Bankası, Ziraat bankası ve Akbank tarafından ödenecek olan 75000 TL kredilerde 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerde kredi ödemenizi gerçekleştirebileceksiniz. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanya, kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşların gelir belgesiz olarak katılabileceği duyuruldu.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, bankaların kendi uygulamış oldukları kredi politikalarına uygun bir müşteri olmaları durumunda cep telefonları üzerinden de internet bankacılığı üzerinden de veya müşteri hizmetleri numarası üzerinden de şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, şubelere giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. En yakın Garanti Bankası şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere banka gelir belgesiz kredi imkanı sağlıyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak ta sizlerde işlem yapabilir ve ihtiyaç kredinizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, 75000 TL kredi ödemesi verdiği zaman diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarınızı da kapatmak istemektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişiler, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi alabilmektedirler. Ziraat Bankası şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri, hesabınıza yatırarak, yine aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden hesabınız bu bankada var ise Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden, yapacakları kredi işlemlerinde özellikle Akbank Direkt uygulaması üzerinden 5 dakika içerisinde kredi onayı alabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da bu bankadan başvuru yapmanız mümkündür.

YAPI KREDİ BANKASI

75000 TL'ye kadar Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verecek olan bu banka üzerinden 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak gönderin.