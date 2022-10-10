Meclisten geçti, imzalandı! Emeklilere 15.000 TL ek ödeme verildi! Kimler alacak listesi yayımlandı! TC kimlik ile öğren

Emekli olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişileri hızlı bir şekilde verilecek olan 15 bin TL, ödemeler kamu bankaları tarafından verileceği onaylandı. Meclis tarafından yapılan bu ödemeler sonrasında nakit ihtiyacı olan kişiler emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek, 15000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak aynı gün içinde öğrenebileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 90 gün ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredileri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak ödenmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan bu başvurularda, emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yedi gün yirmi dört saat yapabileceksiniz. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda 15000 TL gelir belgesiz olarak bankalar üzerinden kredi kullanabilmektedir.

Devlet destekli Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurular nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacı olan kişiler emekli maaşlarına, kamu bankaları üzerinden alıyorsa, en yakın kendi maaş almış oldukları banka şubelerine giderek başvurularını kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek, şubelere gitmeden de internet bankacılığı üzerinden de aynı şekilde aynı şartlara dahil kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerine kullanabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştireceğini söylemek isteriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 90 gün ertelemeli olarak 15 bin TL haricinde daha yüksek limitlerde krediler kullandırmaktadır. bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak, kredi kampanyaları hakkında detaylı bilgileri öğrenebilir ve güncel kredi faiz oranları ile birlikte yapılacak olan diğer tüm kredi kampanyalarından nasıl onay alabilirsiniz, bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.