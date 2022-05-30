Garanti Bankası ve 3 banka daha 15.000 TL kredi için "Gelir Belgesiz" işlem yapacağını duyurdu

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere müjderi haber 4 banka tarafından yapıldı. Garanti Bankası başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında Akbank Denizbank ve TEB Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 15.000 TL'ye kadar gelir belgesi kredi onayı alabilecek. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler banka kredi puanına uygun olması durumunda hemen Onay alabilecektir.

Garanti Bankası ve diğer 3 banka tarafından başvurusunu yapacak olan kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Sizin de acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu bu bankalar üzerinden yapabilir ve 1500 ve üzerinde kredi notunuzun olması durumunda düşük faiz oranlarından yararlanarak Kredi kullanabilirsiniz...

Garanti Bankası ve 3 bankadan kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara banka internet sitesi üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve banka şubeleri üzerinden destek veriyor. Garanti Bankası şubelerine giderek başvuru yapmak istiyorsanız kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi yardımı ile kredi başvurusu yapabilir sonucunu görebilir ve kredi onayı almanız durumunda gişeden parayı çekebilirsiniz.

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar banka kredi puanı uygun olması durumunda cep telefonunun Mesaj kısmına girerek SMS atması gerekiyor. Kredim boşluk t.c kimlik yazarak 3280 numarasına göndermiş olduğunuz bu Kredi ile birlikte DenizBank'ın cebimde Kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.

TEB Bankası üzerinden de SMS atarak kredi başvurusu yapmanız mümkün. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise Akbank direkt uygulamasını kullanıyor olması durumunda banka şubelerine gitmeden başvuru yapabilecek sonucunu hemen görebilecek ve onaylanan tutarı hemen hesabına yatırabilecek. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi boşluk TC kimlik yazarak 4425 numarasına mesaj gönderebilir ve bu krediye katılabilirsiniz.

Garanti Bankası Akbank TEB Bankası ve Denizbank üzerinden resmi internet sitelerine giriş yaparak buralardaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hangi faiz oranlarından yararlanacağınızı görebilir ve yine aynı siteler üzerinden hesaplama yaparak aylık taksit miktarınızı öğrenebilirsiniz.