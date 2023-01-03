Garanti Bankası ve 2 Dev Banka Açıklama Yaptı: 38.000 TL Nakit Kredi Gelir Belgesiz Olarak Ödenecek!

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank tarafından 38.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank tarafından 38.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli kredi ödemesi verilecek. Başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşların almış oldukları bu kredilerde düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilerek, banka müşterisi olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle işlem yapılacaktır.

GARANTİ BANKASI 38000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda internet üzerinden kredi ödemeleri olabileceğini söyleyebiliriz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal, mesela, safları üzerinden yapılan duyuru ile birlikte kredi ödemelerine 36 ay vadeli gelir belgesiz olarak alacak kişilere 3 ay ertelemeli işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde banka şubeleri üzerinden ve internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli 38000 TL kredi başvurusu yapmak için size en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu

38000 TL kredi ödemesi verecek olan Akbank, Akbank Direkt uygulaması üzerinden banka şubeleri üzerinden ve bankanın müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı çağrı merkezi üzerinden başvuru almaktadır. En yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara düşük faizli kredi ödenecektir.