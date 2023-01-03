QNB Finansbank "İhtiyaç Kredisi" Başvuru Nasıl Yapılır?

Bankalar üzerinden nakit kredi kullanmak artık çok basit. QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi almak için vatandaşlara uygun faizli bireysel tüketici kredisi vermeye devam ediyor. Nakit almak isteyenler için, banka bazı şartları istese de kredi kullanmak isteyenlere, hemen onay veriliyor. QNB Finansbank kredi almak için başvuru yapacak olan kişilerden bazı şartlar istiyor.

Kredi kullanacak olan kişilerin yaşı 18 yaş üzeri olması,

Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması,

TC vatandaşı olması,

Emeklilerin, maaşları bu bankada olması şartı,

Sigortalı olarak çalışan kişilerin, bankadan onay alabilmeleri için en az 3 aylık SGK primleri yatmış olması,

Bankalardan icralık ve avukatlık bir durum olmaması gerekmektedir.

Belirtilen bu kredi şartlarına uygun olan herkes, QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedirler.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka kredi puanı uygun olan kişiler, QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kullanacaktır. Bankalardan işlemlerini yapmak isteyenlere, hemen ödeme verilmektedir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 10 bin TL ve üzerinde de işlem yapabileceksiniz.

Banka özellikle kredi alacak kişilerin, oturdukları yerden onay almaları için SMS kredi servisi hazırladı. SMS ile kredi almak için, QNB Finansbank 5030 numarasına ücretli mesaj atmanız gerekiyor. Bu şekilde kredi başvurusu tanımlanır, onaylanan tutar, mesaj atılan cep telefonuna gelecektir.

SMS Kredi: SMS ile kredi başvurusu yapmak için, TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak atabilirsiniz. SMS ile yapılan kredi başvurusu sonrasında kredi ödemesi ne kadar olduğu "10 dakika" içinde hesabınıza iletilecektir.

Mobil Kredi: QNB Finansbank, SMS kredi haricinde ayrıca mobil kredi imkanı da sunuyor. Bu şekilde kredi kullanacak olan kişilerin, banka müşterisi olması durumunda QNB Mobil uygulaması şifresini alabilecekleri ve bu şifre ile birlikte, QNB mobil uygulamasından, 7 24 kredi başvurusu yapabileceğini söylebiliriz.

Bankadan ayrıca banka şubeleri, Müşteri hizmetleri, QNB ATM üzerinden de 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden de güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.