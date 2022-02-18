Garanti Bankası Üzerinden Nakit Sıkıntısına Çözüm Geldi! 10.000 TL Gel-Al Kampanyasını Duyurdular!

Garanti Bankası üzerinden, acil ihtiyacı olan vatandaşlar için banka şubelerine giderek, 10000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacağı haberi geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar on bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, Garanti Bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabilecek.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu banka şubesinden ve internet sitesi üzerinden yapabilmeniz için öncelikli olarak bankanın uyguladığı kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Eğer bankanın uyguladığı kredi politikalarına uygun bir müşteri olduğunuzu düşünüyorsanız, hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası üzerinden 1100 ve üzerinde bir kredi notu olması durumunda sadece kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilmektedir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşların banka, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilmeleri için sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor. Garanti Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşların en az son iş yerinde 3 aydır çalışıyor olması durumunda hızlı bir şekilde nakit ödemesi veriyor.

Garanti BBVA Kredi Başvurusu

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde kredi başvurumuzun resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. ayrıca Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak da ihtiyaç kredisi kampanyaları hakkında bilgi alabilir ve bu kampanyalara başvurunuzu internet bankacılığı veya müşteri hizmetleri numarası üzerinden yapabilirsiniz. Garanti Bankası şubelerine giderken, kredi başvurusu yapmak için sadece kimliğinizle birlikte banka şubesine gitmeniz yeterli olacaktır. Düşük faiz oranları ile birlikte on bin TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmaktadır. Dileyen vatandaşlar, bu kredileri kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden resmi internet sitesi üzerinden de tüm faiz oranları ile kampanya detaylarını öğrenebilecektir.