2 Bankadan Süper Kampanya Açıklaması Geldi! Artık Onay Derdi Olmayan 40.000 TL Hesaplara Yatacak

40000 TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 40000 TL kredi kullanacak olan kişiler için artık kredi notu düşük olsa bile hemen onay verilecek. Vakıfbank ve PTT tarafından başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek. Vakıfbank ve PTT üzerinden banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, 40000 TL kredi kullanmaları durumunda ilk kredi taksit ödemesini iki ay veya 3 ay ertelemeli olarak da yapabilecek. Kamu bankaları olan bu bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu düşük olması durumunda, düzenli bir geliri var ise ve bankalarda herhangi bir sıkıntısı yoksa onay alabilir.

Vakıfbank Başvuru

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi politikalarına uygun olması durumunda, Vakıfbank'ın resmi internet sitesine girerek, İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurabilir. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden doldurmuş olduğunuz başvuru formu sonrasında kredi değerlendirmeleri sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak ve banka sicili uygun olan vatandaşlara 40000 TL ödeme yapılacak. Ayrıca size en yakın banka şubesine giderek de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle emekli olan vatandaşların kendi bankası üzerinden emekli maaşı almaması durumunda maaş, taşıma karşılığında nakit kredi verecektir. Emekli maaşınızı, Vakıfbank'a taşıyarak, sadece ihtiyaç kredisi değil, kredi kartı nakit avans ve 750 TL'ye varan emekli promosyonu da alabileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar, bu bankaya maaş, taşıdıkları zaman acil ihtiyaçları olması durumunda istedikleri zaman 10000 TL ye kadarda nakit kredi kullanabilecek.

PTT Başvuru

Ptt üzerinden 40000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına gönderin. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecek ve Aktif Bank kredi kampanyasına katılmış olacaksınız. Kredi onayı alan vatandaşlar PTT şubelerine gitmeden ev adreslerinde veya iş adreslerinde de onaylanan bu tutar kadar kredilerini kullanabilir ve bireysel olarak 40000 TL 36 ay vadeli nakit ihtiyaç kredisi alabilir.