Garanti Bankası Tarafından Devlet Destekli 0.49 Faizli Nakit Ödeme… Garanti Bankası’ndan 0,49 faiz oranları ve devlet destekli nakit ödeme imkânı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası üzerinden başvurusunda bulunabilirler. Kredi ile ilgili şartlar açıklandı. Daha önce banka üzerinden kredi kullanmış olan vatandaşlar ile maaş müşterilerine 0,49 faiz oranları ile 10 bin TL ye kadar kredi kullandırılacak. 10 bin TL tutarlı 36 ay vadeli krediye işlem yapmak isteyen vatandaşlar ilk ödemelerini 3 ay ertelemeli olarak yapabilecek.

Emekli olan, sigortalı olarak çalışan ya da devlet memurlarına bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek olan kredide 10 bin TL tutarında 36 ay vadeli olarak kullanılacak kredide faiz oranı 0,49 olarak belirlendi. Kredi onayı alamayan vatandaşlar ise bankanın belirlemiş olduğu faiz oranlarından faydalanabilecek.

Garanti Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası tarafından 0.49 faiz oranları ile uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kredi başvuru formu doldurularak 0,49 faiz oranlı krediye alıp alınmama konusunda bilgi edinilebilir. Bankaya başvuru yapıldıktan sonra, genel müdürlük tarafından onaylanma işlemleri için zaman gerekebilir. Banka üzerinde iyi müşteri grubunda yer alıyorsanız ve kredi notunuz yüksek ise tanımlanmış olan krediyi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiğiniz başvuru sonucunda kredi onayı alındığında mobil uygulamadan kredinizi şubeye gitmeden hesabınıza aktarabilirsiniz.

Garanti Bankası tarafından sunulan kredi kampanyasına katılım sağlamak için maaş müşterisi olmak gerekiyor. Emekli olan vatandaşlar için düşünülen kampanya, sigortalı olarak çalışan maaş alan vatandaşları da kapsıyor. Garanti Bankası resmi internet sitesini girilerek güncel kredi kampanyası hakkında bilgi edinilebilir. Başvuruları buradan yapabilirsiniz. Garanti Bankası resim internet sitesinden yapmış olduğu açıklamalardan sonra, banka tarafından sunulan ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar borç kapatma kredi olarak verilecek olan kredilerde faizler düşük oranlar ile işlem yapılacak. 200 bin TL ye kadar kredi limiti vatandaşlara sunulacak.