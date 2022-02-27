16400 TL TC Kimlik Numarasına Göre Kişilerin Bankamatik Hesaplarına Yatıyor! Tc kimlik numarası üzerinden 16400 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, Denizbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılarak, 36 ay vadeli, hemen kredi onay alabiliyor. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka üzerinde herhangibir sıkıntısı bulunmayan vatandaşlar, 16400 TL'ye kadar nakit kredi kullanabiliyor. Başvuru yapmak isteyen kişiler başvurularını, ister SMS ile isterse de internet bankacılığı ve internet sitesi üzerinden yapabiliyorlar. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte 16400 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini alıp düşük faiz oranları ile kendi hesaplarına yatırabilir.

Başvuru Yapmak?

Denizbank üzerinden son dakika kampanyası olarak başlatılan ve SMS ile başvuru yaparak vatandaşlara 16400 TL'ye kadar nakit kredi verileceği haberi oldukça umut verecek.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, banka üzerinden hemen oturduğunuz yerden ne kadar kredi onayı alabileceğinizi görebileceğiniz bu nakit kampanyasına katılmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden mesaj atmanız yeterli olacaktır.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeleri durumunda, Denizbank'ın cebimde kredi kampanyasına katılarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilirler.

Cep telefonunuz üzerinden başlatmış olduğumuz bu kredi kampanyası ile birlikte kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek, kimlikle birlikte onaylanan tutar kadar kredisini 36 ay vadeye kadar bölerek kullanabiliyor.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar SMS haricinde, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme, toplamda 36 ay vadeli olan bu kredilerde kendi kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanmaktadır.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişileri internet ve SMS aracılığıyla kredi onay alamadıysak en yakın banka şubesine giderek gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisi, personel e üzerinden sadece kimlikleri ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek, onaylanan kredi tutarını, hemen ogün alabilir.