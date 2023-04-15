Garanti Bankası şaşırtan bir kredi paketi açıkladı! 18 yaş üzerinde olan kişiler şartsız ödeme alabilecek

Garanti Bankası yapmış olduğu yeni Kredi paketi ile birlikte 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte yeni bir kredi işlemi yapacağını açıkladı. Garanti Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kullanabileceğiniz bu Kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların belirli şartlar dahilinde ödemeleri hesaplarına yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılır ve başvuruları gerçekleştirerek bu bankalar üzerinden bireysel krediler hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirerek uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırarak sizlere verecek ve belirtilen şartlar dahilinde bu krediler uygun faiz oranları ile birlikte İhtiyaç Kredisi olarak hesaplarınızı hızlı bir şekilde gönderilecektir. Garanti Bankası kredi puanı 1100 ve üzerinde olan vatandaşları ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerini yapabilecekleri internet bankacılığı uygulaması üzerinden gelir belgesiz olarak bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı yapmanızı istemektedir.

Garanti Bankası üzerinden işlem yaparak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi ve şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içerisinde ödemeleri alabilecekler ve belirtilen şartlar dahilinde bu kredileri hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceklerdir.

Garanti Bankası Sadece bireysel müşteriler için değil aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda da ihtiyaç kredisi üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek Kredi başvurusunda bulunabileceğini açıkladı. Garanti Bankası üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda nakit kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları halinde emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları Kredi başvurularında şartlara uygun olmaları durumunda 100.000 TL'ye kadar bu Kredi kampanyasına katılabilecekler ve diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için de bu bankalar üzerinden diledikleri zaman kredi ödemesi alabileceklerdir.

Garanti Bankası şubelerine giderek bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabileceğiniz gibi aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapacakları tüm Kredi başvurularında banka müşterisi olması halinde şube yetkisinde de onay alacağını söylemek istiyoruz.