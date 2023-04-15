IBAN numarasına 17.750 TL ödeme yaptı! Sosyal medyada o banka çok konuşuluyor

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında uygun faizlerle kredi kullanacak olan kişilere gelir belgesiz bireysel tüketici kredisi kampanyası başlatılacağı açıklandı. Yapı Kredi Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka müşterisi olan vatandaşlar bu kampanyaya katılarak diledikleri zaman bankadan 17.750 TL ödeme için gelir belgesiz olarak işlem yapabilecek ve Bu bankanın kredi şartlarına uygun olmaları durumunda işlemlerini kendi hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hesaplara yatırılarak kullandırılır ve başvurularını gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi hesaplarına gönderilir.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bireysel tüketici kredisi kampanyasında kredi puanına bakarak sizlere onay verirken nakit ihtiyacı olan kişiler ihtiyaç kredisi almak için gelir belgesiz olarak bireysel kredi kullanabiliyor. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada nakit kredi almak isteyen tüm vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirirken banka müşterisi olan kişilere de belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda Kredi ödemelerini isterlerse internet üzerinden isterlerse de müşteri hizmetleri numaraları üzerinden hesaplarında yatırarak kullandırmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden sizler de başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar nakit kredi imkânından faydalanmak için uygun faizlerle Bu banka üzerinden yapılacak olan Kredi başvurusunu isterlerse de cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabilmektedir. sms ile bireysel kredi kampanyasına Yapı Kredi Bankası üzerinden katılmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın t.c numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndererek bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz tüketici kredisi sizlere hesaplarınıza yatırabilmeniz için Yapı Kredi Bankası müşteri olması durumunda işlemleriniz gerçekleştirilecek ve mobil uygulamalar üzerinden 7 gün 24 saat bu kredileri hesaplarınıza yatırarak kullanabileceksiniz.