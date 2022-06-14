Garanti Bankası Resmi Duyuru Yaptı! Son Dakika Haberi Geldi: 50 bin TL Kredi Ödemesi Gerçekleşiyor

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda başvurularını gerçekleştirebiliyor. Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve Garanti Bankası üzerinde bir hesabınız varsa, bankanın, internet bankacılığı, sizlere 36 ay vadeli kredi imkanını 50000 TL'ye kadar sunuyor. Garanti Bankası internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi ödemesi hazırlarken, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabiliyor.

Emekliye kredi

Garanti Bankası, özellikle emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 50000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyenlerin emekli maaşlarını kendi bankalarından almasını istemektedir. Garanti Bankası, 36 ay vadeye kadar hazırlayacağı ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar için başvuruların hemen yapmaktadır. En yakın banka şubesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve şartlara uygun olmanız durumunda bankadan ihtiyaç kredisine banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden de alabileceksiniz.

Sigortalı olarak çalışanlara kredi

Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız ve son işyerinde 6 aydır sigortanızı yapıyorsa, Garanti Bankası üzerinden kredi puanınızın 1100 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilecek ve sonucunu hemen aynı gün içinde öğrenebileceksiniz.