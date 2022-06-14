Ek Ödeme: 3300 TL Emekliye Anında Bankalardan Verilecek!

Emekli olan vatandaşlar için 3300 TL ödeme yapacak olan bankaların listesi yayınlandıktan sonra vatandaşlar, nasıl başvuru yapabilecekleri hakkında bilgileri araştırmaya başladılar. Emekli maaşınız üzerinden alacağınız bu kredi kampanyasında hemen hesabınıza ödeme alarak, acil, nakit ihtiyacınız için kullanabilecek ve 90 gün erteleme yapabileceksiniz.

Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeye kadar işlemleriniz gerçekleştirilmektedir. 90 gün ertelemeli olarak 3300 tl kredi kullanmak isteyen kişiler, kamu bankaları ile birlikte özel bankaların kampanyalarına katılabilir. Emekli maaşınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 3300 TL ile ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu bankaların internet bankacılığı üzerinden de 7 gün 24 saat yapabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız ve bankanın internet bankacılığı şifresini oluşturmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar başvurularını yapmış olmaları durumunda 36 ay vadeli kredi kullanabilmektedir. Bilgi cep telefonunuz üzerinden mesaj ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Ziraat Bankasına, internet bankacılığı uygulamasını cep telefonunuza indirdikten sonra kendi internet bankacılığı şifreniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyasından ziyade daha farklı kredi seçenekleriyle de karşımıza çıkmaktadır.

Garanti Bankası

Özel bankalar üzerinden kredi kampanyalarına katılarak, işlem yapacak olan emekliler Garanti Bankası üzerinden başvurularını bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapabilir. Hızlı bir şekilde şartlara uygun olan vatandaşlar, nakit kullanmak istiyorlarsa başvurularını 5 dakika içerisinde yapabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bu 36 ay vadeli olan bu kredi kampanyalarına hemen katılabilirsiniz. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda bankanın internet bankacılığını kullanarak kredi alabiliyor. Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanyaların tüm detaylarına kendi resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor.