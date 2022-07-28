Garanti bankası resmi açıklaması: Bankadan kredi alamayan kişilere 12.000 TL ödeme verilecek

Garanti bankası yeni başlattığı kampanyanın detaylarını yayınladı. daha önce başvuru yaparak bankalar üzerinden kredi alamayan ve kredi notu düşük olan kişilere 12.000 TL'y kadar ihtiyaç kredisi verileceği açıkladı. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda bankadan işlemlerini yapacak olan kişilere detaylar belli oldu. Garanti bankası üzerinden 12.000 TL'ye kadar kredi almak isteyenlerin bazı şartlara uygun olması durumunda, masrafsız ve gelir belgesiz olarak onay alacağını söylemek istiyoruz.

Kredi notuna bakmadan kredi verecek olan Garanti Bankası, yine de banka sicilinizi kontrol edecek. Bankalardan dolayı icralık ve avukatlık bir durumunuzun olmaması istenmektedir. Ayrıca bankalara dağınık çok borcu olanlara da kredi onayı vermiyor. Bankalara dağınık kredi borcu olan kişiler için banka borç kapatma kredisi veriyor. Bu sebeple bu kredilere hemen başvuru yaparak işlemlerinizi yapın.

SON DAKİKA KREDİ HABERİ

Bankadan yapılan açıklamada son dakika olarak yeni bir kredi haberi verildiği duyuruldu. Banka kredi notu uygun olan herkese yüksek limitli kredi verirken, kredi notu düşük olan kişiler için banka hemen sonuç vereceğini açıkladı. Garanti bankası 12000 TL'ye kadar kredi alacak kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son iş yerinde 3 aydır sigorta primlerinin yatıyor olmasını istemektedir.

Başvuru yapmak istiyorsanız banka şubelerine gitmeniz gerek. Banka kredi notu düşük olan kişiler eğer internet üzerinden başvuru yaparsa, sistem otomatik olarak red cevabı verecektir. Ayrıca diğer bankalardaki borçlarınızı kapatan borç kapatma kredisi almak içinde bankaya gitmeniz gerekmektedir. Düşük faizli kredi kampanyası hazırlayan Garanti Bankası üzerinden sizlerde ihtiyacınızı dilediğiniz zaman başvuru yaparak giderebilirsiniz.