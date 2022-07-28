Son dakika haberi sabah geldi! Ziraat bankası nakit kampanyasında limitleri yükseltti ve 100.000 TL yaptı

Ziraat bankası yeni kampanyasını duyurdu. 70.000 TL'ye kadar vereceği yeni ihtiyaç kredisi için banka şubelerine gitmeden işlemler yapacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankadan 5 dakika içinde kredi sonucunu hemen öğrenecek ve Ziraat bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılarak hemen kredi kullanabileceksiniz. Banka Temmuz ve Ağustos ayı için yaptığı bu kampanyada nakit ihtiyacı olan herkes için başvuruları hızlı bir şekilde alacak. Banka resmi internet sitesinden işlemlerini yapmak isteyen kişilere, özellikle müşteri olması durumunda da banka internet bankacılığı kredisi verecek.

İnternet bankacılığı üzerinden kredi almak isteyenlere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunulacaktır. Banka hızlı ve anında kredi seçeneği olarak vatandaşlara sunduğu internet bankacılığı kredisini sadece kendi banka müşterilerine vermektedir. Sizlerde dilerseniz bankadan dilerseniz de internet üzerinden 70.000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Bu kredileri alacak kişiler 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu yapabilmektedir. Gelir durumunuza göre kendiniz ödeme tablosunu hazırlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Son yapılan Ziraat Bankası kredi başvurusu kampanyasında işlemlerini yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verecek. Bunun için de banka şartlarına uygun olmanız istenecek. Bankadan kredi almak isteyen 18 yaş üzeri herkesin banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması isteniyor. Eğer daha önce hiç kredi ve kredi kartı almadıysanız ve banka kredi puanınız sıfır ise bu bankadan sadece 30.000 TL'ye kadar kredi alabileceksiniz. Ziraat bankası yaptığı bu kampanya ile birlikte vatandaşlara hemen sonuç vermektedir.

Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bankadan almaları durumunda kredi kullanabileceklerdir. Emekli maaşınızı bu bankadan almıyorsanız, maaş taşıma yaparak yüksek limitli krediler alabilir ve üstelik maaş müşterisi olan kişiler bankadan maaş aldığı için kredi notu düşük olsa da onay alacaklardır.

Kredi başvurusu yapmak için bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Ayrıca banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. Bankanın müşterileri ise sadece Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanmaktadır. Mobil uygulama üzerinden yapacağınız kredi başvurularında banka gelir belgesiz kredi verdiği gibi ayrıca masrafsız kredi de vermektedir.