Garanti Bankası Puanı Olmayanlara 15000 TL Nakit Ödemesi Başlattı

Garanti Bankası yapmış olduğu yeni kampanya duyurusunda daha önce bankalar ile hiç çalışmamış olan vatandaşlara 15 bin TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Garanti Bankası özellikle kendi Bankasından İlk defa kredi alacak olan vatandaşlara yaptığı bu Kredi kampanyasında 15.000 TL verilen kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapacak. Bankanın Kendi resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden de başlatılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler daha önce bankalarda hiç çalışmadı İsa Kredi veya kredi kartı kullanma duysa 15.000 TL limitli onay alabilecek.

Garanti Bankası başlatmış olduğu Bu kampanyada belirtilen şartlara uygun olan müşterilere onay verecek. Garanti Bankası kampanyaya katılacak olan vatandaşlara uyguladığı şartlar şu şekilde...

Garanti Bankası şartları belli oldu...

Garanti Bankası üzerinden daha önce hiçbir bankadan kredi kullanmayan ve kredi puanı 0 olan vatandaşlar 15 bin TL'ye kadar onay almak istiyorsa gelir durumuna bakarak Onay alacaklardır. Garanti Bankası üzerinden daha önce hiçbir banka çalışması olmayan vatandaşlar emekli olması durumunda emekli maaşını bu bankadan alıyorsa 15.000 TL ve üzerinde de kredi alabiliyor.

Emekli olan kişilere er maaşlarını bu bankadan almıyorsa emekli maaşını taşıyarak yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilir bankanın vermiş olduğu emekli promosyonlarından faydalanabilir. Emekli olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gidebilir veya mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilir.

Sigortalı olarak çalışan kişilerde ise son iş yerinde en az üç aydır sigorta primleri yatmış olması banka tarafından istenilen şartlardan bir tanesidir. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler sigorta primlerini yatırdıysa ve 3 aydır aynı işyerinden maaş alıyorsa kredi notu sıfır olsa bile Garanti Bankası tarafından 15.000 TL onay alacak.

Başvuru yapmak istiyorsanız Garanti bankası'nın resmi internet sitesine girerek buradan Garanti ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve sonucunu 5 dakika içerisinde öğrenebilirsiniz. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden ayrıca ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurmadan mobil uygulamaya girerek buradan da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti Bankası şubeleri e müşteri hizmetleri ve ATM'si üzerinden de istediğiniz zaman Başvuru yapabiliyorsunuz.