Emekliye 5500 TL Ödeme Haberi Geldi, Pazar Günü Başlıyor

Emekliye 5500 TL ödeme yapan kamu bankaları ile özel bankalar son dakika kampanya haberini Kendi resmi internet siteleri üzerinden duyurdu. Son dakika haber olarak geçen 5500 TL emekli ödemesi pazar günü itibariyle ay sonuna kadar ödenmeye devam edecek. 5500 TL'ye kadar emekli ödemesi almak istiyorsanız bazı şartlara uygun olmanız ve başvuru yapmanız gerekmektedir. Emekliye verilecek olan 5500 TL ödemelerde işlem yapacak olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kendi mobil uygulaması üzerinden başvuru alacağını duyurdu.

Emekli olan kişiler eğer 5500 TL ödeme almak istiyorsa kendi emekli maaşı hesabı üzerinden başvuru yaparak nakit avans başvurusu veya ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Yapılacak olan bu başvuruda kişilerin TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılacak ve onay almaları durumunda hesaplarına nakit olarak yatacak. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu duyuru isteyen vatandaşlara Kredi notu düşük olsa bile onay vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası emekli vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada 5500 TL ödemeleri ihtiyaç kredisi ve artı para olarak veriyor. Daha önce bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanmış olsanız bile başvuru yaparak acil ihtiyaçlarınız için 5500 TL kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası 5500 TL başvurusu için banka şubelerine gidebilir veya bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden 5500 TL başvuru için ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir.

Akbank

Özel bankalar arasında gösterilen Akbank 5500 TL ödemeyi hem İhtiyaç Kredisi olarak hem de kredili mevduat hesabı olarak sizlere veriyor. Dileyen müşterilere ikisine birden de onaylayan Akbank başvuruları Akbank direkt uygulaması üzerinden alıyor. Yapmış olduğunuz başvuru 2 dakika içerisinde sonuçlanacak ve sizlere hemen anında sonuç verilecek. Akbank üzerinden 5500 TL ödeme almak isteyen kişiler ayrıca banka şubelerine gidebilir veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak başvuru yapabilir.

Kuveyt Türk katılım Bankası

Emekli olan kişiler faizsiz olarak 5500 TL kullanmak istiyorsa ülkemizde katılım Bankası olarak hizmet veren ve tüm yaptığı bankacılık hizmetlerinde sıfır faiz uygulayan Kuveyt Türk katılım Bankası üzerinden başvuru yapabilir. Emekli maaşınızı Kuveyt Türk katılım Bankası üzerinden alıyorsanız 5500 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz.