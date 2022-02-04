Ziraat Bankası 10.000 TL Üzerinde Ödeme Veriyor, Son Dakika Açıklaması Banka Müdüründen Geldi

Son dakika kredi kampanyası Ziraat Bankası tarafından duyurusu yapıldı. Ziraat Bankası acil ihtiyacı olan vatandaşlar için 10 bin TL'ye kadar nakit kredi kullandıracak. Ziraat Bankası 10 bin TL'ye kadar kullandıracak acil ihtiyaç kredisi için banka şubesine gitmeden sizlere mobil uygulama üzerinden nakit kredi vereceğini açıkladı. Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte son zamanlarda oldukça fazla bir şekilde tercih edilmeye devam ediyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 18 yaşından büyük olması ve bu bankada bir hesabı olması durumunda Kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilecektir.

Banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak hızlı bir şekilde kredi başvurumuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ziraat Bankası 10.000 TL ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde bireysel olarak ihtiyaç kredisi vereceği için kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu Kredi kampanyasına sadece mobil uygulaması üzerinden veriyor.

Emekli olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorlarsa başvuru yapmadan önce emekli maaşını Ziraat bankası'na taşıması şartı ile bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek veya bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu formu nu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası 10.000 TL'ye kadar vermiş olduğu ihtiyaç kredilerinde banka şartlarına uygun olan vatandaşların düşük faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar kredi imkanından faydalanırken ilk kredi taksit ödemesini 45 gün veya 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunmaktadır. 10.000 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir 50.000 TL üzerindeki kredileriniz de 24 ay vadeli olarak Kredi kullanabilirsiniz.