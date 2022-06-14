Garanti Bankası Nakit İhtiyacı İçin Devreye Girdi! 20 Yaş Üstü Herkese 14 000 TL Şartsız Ödeme… Garanti Bankası nakit ihtiyacınızı gideriyor. Yapılan duyuruda 14 bin lira tutarı hesaplara aktarmanız için her hangi bir şart aramıyor. Uygulamaya koyulan kampanya ile Garanti Bankası vatandaşlar hızlı bir şekilde kredi sunuyor.

Garanti Bankası yapmış olduğu duyuru ile 14 bin liralık krediyi hemen hesaplara aktarıyor. Her hangi bir şart aramadan hesaplara para aktarılıyor. Banka tarafından verilen müjdeli haberde, 14 bin liralık tutar hesaplara aktarılıyor. Kredi konusunda hızlı bir şekilde onay veren banka, 36 ay vade seçeneği sunarken 14 bin lira tutarlı kredi ile bilgileri internet sitesinden paylaştı.

Kredi almayı düşünen vatandaşlar, Garanti Bankası’nın mobil uygulamasını kullanabilir. Şubeye gitmeden başvuru yaparak kredi imkânından faydalanabilir. Genel müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre kredi kullanmak isteyen bireyler, bankanın belirlemiş olduğu kredi politikalarına uygun olmaları gerekiyor. Şayet kredi politikalarına uygun ise garantili bir şekilde işlem yapabilecek.

Banka tarafından uygulamaya koyulan kampanyaya katılmak isteyenlerin kredi notu en az 1300 ve üzerinde olması gerekir. Bu şart sağlanması halinde hızlı bir şekilde onay alınabilecek. Nakit ihtiyacı durumunda, en yakın banka şubesine gidilerek veya bankanın resmi internet sitesi ziyaret edilerek güncel faiz oranlarından bilgi edinilebilir. Kampanya hakkında detaylı bilgi alınabilir.

İnternet Üzerinden Kredi Başvurusu Yapılması

Kredi kampanyasına katılmak isteyenler, mobil uygulama üzerinden başvurularını yapabilir. Banka müşterisi olmaları durumunda müşteri hesapları üzerinden alacakları şifre ile işlem yaparak kredi için onay alabilirler. Uygulama üzerinden katılım sağlanması durumunda, onay alınabilir ve onaylanmış krediyi banka şubelerine gitmeden masrafsız olarak hesabınıza aktarabilirsiniz.

Garanti Bankası, sunduğu kredi kampanyasına, emek olan kişilerin yanı sıra devlet memurları da katılım sağlayabilir. Emekli vatandaşların kredi kullanmak istediklerinde, emekli maaşlarını Garanti Bankası’na taşımaları gerekir. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlar yüksek limitli kredi imkânından faydalanabilir. Bunun yanı sıra diğer bankalardaki borçlarını tek bir bankada toplayabilir. Bu sayede değişik bankalarda bulunan borç tek bir yerden ödenmiş olur.