Cebinde Denizbank Kartı Olan Herkes, Başvuru Yaptıktan Sonra 45000 TL Nakit Ödemesi Alabilecek! Banka Müdürü Duyurdu

Cebinde, Denizbank kredi kartı veya bankamatik kartı kullanan kişiler ile birlikte bu bankada hesabı olan vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyada 45000 TL'ye kadar yeni bir kredi imkanından faydalanacağı açıklandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi kartı veya bankamatik kartı kullanan kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması durumunda, Denizbank üzerinden 36 ay vadeli 45000 TL kredi alacağı açıklandı. Denizbank hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlattığı bu nakit kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilmek için başvuru yapacak.

Denizbank üzerinden 45000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar genellikle bu bankanın SMS kredi servisini tercih etmektedirler. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 45000 TL kredi kullanmak istiyorsa, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. Kredim yazıp boşluk bırakıp mesaj attıktan sonra sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi onay alıp almadığınız belli olacak ve sizin kredi notumuza göre, faiz oranlarından yararlanacaksınız.

Denizbank, sadece SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu almıyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurur hatta ücretsiz bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Sms ile ve internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında, onay alan vatandaşlar, gelir belgesiz olarak bu kredileri hesaplarına yatırabiliyorlar. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte ayrıca internet bankacılığını kullanarak da kredi kullanabilirsiniz.