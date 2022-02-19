Garanti Bankası Nakit İhtiyacı Hissedenlerin Yanında! 20 Yaş Üstü Herkese Şartsız 14 Bin TL Ödeme…

Garanti Bankası yapmış olduğu açıklama ile 14 bin TL tutarındaki ödemeleri kişilerin hesaplarına şartsız olarak yatıracak. Ödemeler başladı. Uygulamaya koyulmuş olan kampanya ile Garanti Bankası başvuru yapan her vatandaşa hızlı bir şekilde kredi onayı sunuyor.

Garanti Bankası vatandaşlara müjde gibi duyuru paylaştı. 14 bin TL tutarındaki ödemeleri hesaplara yatıracağını bildirdi. Kredi konusunda vatandaşlara hızlı bir şekilde onay veren banka kampanya ile ilgili detayları resim internet sitesinden paylaştı. 36 ay vadeli 14 bin TL tutarındaki krediyi almak isteyen vatandaşlar cep telefonundan uygulamayı kullanarak başvurularını yapabilirler. Genel Müdürlükten gelen acıkmamaya göre kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka politikasına uygun olmaları durumunda işlem yapacak.

Garanti Bankası üzerinden kampanyaya katılım sağlamak isteyen kişiler, kredi notları 1350 ve üzeri olmaları durumunda bu imkândan faydalanabilecek. Bu şartları yerine getiren vatandaşlara hızlı bir şekilde onay veriliyor. Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek veya bankanın resim internet sitesinden detaylı bilgi edinebilirler.

İnternet Üzerinden Kredi Başvurusu Yapılması

Kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar internet üzerinden başvurularını yapabilirler. Cep telefonundan uygulamayı kullanarak başvuru yapmak isteyenler banka müşterisi olmak zorundadır. Müşteri hesabından şifre oluşturarak kredi başvurusunda bulunabilirler. Garantilem yapacak müşterilere anında kredi onayı veriliyor. Uygulama üzerinden başvuru yapılması durumunda anında onay alınarak, banka şubelerine uğramadan masrafsız olarak belge ihtiyacı hissetmeden tutar hesaba aktarılabilir.

Sizlerde eğer banka şartlarına uygun duruma iseniz başvuru yaparak bu imkândan faydalanabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden verilen bu kredide, emekli olanların yanı sıra devlet memuru olanlara da ihtiyaç kredisi imkânı sunuluyor. Emekli olan vatandaşlar kredi imkanından faydalanmak için emekli maaşlarını Garanti Bankası’na taşımaları gerekiyor. İlgili bankaya emekli maaşını taşıyanlar yüksek limitli kredi imkanına da kavuşmuş oluyor. Kredi kullanmak isteyen kişiler, bankanın yaptığı kredi kampanyasında borç kapatma veya borç transferi kampanyasına da katılma imkanları mevcuttur. Tüm banka borçlarını tek bir bankada toplama imkanına sahip olabilirler.