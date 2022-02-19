Emekliye 6000 TL Ödeme Haberini Devlet verdi, Son Dakika. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan 6000 TL ek ödemeler Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden duyuruldu. Emekli olan kişilerin acil paraya ihtiyacı olması durumunda kamu bankaları tarafından yapılacak başvurularda 6000 TL nakit avans ve ayrıca 6000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri yeni Kredi paketi devlet destekli olarak onay verildi. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank veya PTT üzerinden alıyorsanız kimliğiniz ile birlikte bu bankalardan daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olsanız bile 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek 6000 TL ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar 6.000 TL'ye kadar nakit avans için artı para başvurusunda bulunabilecek.

Devlet destekli emekliler için verilecek 6000 TL ödeme için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda şubeler üzerinden yapacakları başvurular haricinde müşteri hizmetleri ve internet bankacılığı üzerinden de istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilecek.

Ziraat Bankası emekliye 6000 TL Ek ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 6.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar nakit kullanmak istiyorlarsa başvurularını bankanın internet bankacılığını kullanarak 7 gün 24 saat yapabilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli olan vatandaşlar bu sistemi kullanarak istedikleri zaman kredi başvurusunda ve nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. Düşük faiz oranları ile 6 bin TL nakit kredi ödemesi alan vatandaşlar haricinde ayrıca 6000 TL nakit avans alan vatandaşlar da aynı faiz oranları ile kendilerine uygun olan nakit kampanyalarına katılabilir.

6000 TL artı para almış olmanız durumunda banka sizlere bu paranın geri ödemesi için 12 ay vadeye kadar işlem yapacaktır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise 6 bin TL aldıkları durumunda ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecektir.

Ziraat bankası'nda olduğu gibi Vakıfbank Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar almış oldukları emekli maaşları üzerinden istedikleri zaman nakit başvurusunda bulunabilecektir. Emekli maaşınızı ilk defa kamu bankalarına taşıyorsanız 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşların 750 TL'ye kadar emekli promosyonu alacağını da söylemek istiyoruz.